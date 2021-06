Una joven ingresa por una operación ambulatoria y muere en el quirófano: "Pasó algo raro y no nos lo cuentan"

La familia de Nuria no entiende cómo una operación ambulatoria terminó con la muerte de la joven. Este martes sus familiares y amigos se han concentrado en las puertas del Hospital de Henares en Coslada (Madrid) donde tuvo lugar la defunción. Quieren que se esclarezcan las circunstancias y que el juzgado autorice una autopsia independiente.

Susana López es hermana de Nuria. Asegura que la fallecida ingresó en el centro para colocarse un doble jota. Se trata de un catéter ureteral que iba a colocarse en el riñón para facilitar el flujo de orina desde el riñón hasta la vejiga.

Les llamaron desde el centro para comunicarles que la joven había entrado en parada y la estaban intentando reanimar. Fallece y el hospital autoriza una autopsia para esclarecer los hechos. Es el propio clínico quien hace la autopsia y no un patólogo independiente como quiere la familia.

Un día después de anunciarles el fallecimiento el director del centro les dijo que la causa había sido el desangramiento por una arteria principal. Cuando vieron el parte preliminar de los hechos comprobaron que los cirujanos habían roto la vena cava. No entiende cómo en la oepración se llegó a tocar esta vena.

Desde el Hospital de Henares señalan que el caso está judicializado y deben mantener silencio. Aseguran que desde el primer momento del suceso se pusieron a disposición de la familia y de la justicia.

La familia de Nuria solicita hablar con los médicos que la han operado para entender cómo una operación tan sencilla termina con la muerte de su hermana. "No hay una explicación lógica. No podemos hacer una autopsia y el cuerpo de mi hermana sigue en el hospital. No podemos verlarla ni cerrarlo. Seguimos pensando que en cualquier momento va a venir porque se ha ido a algún viaje", lamenta Susana.

Luis Montero es abogado de la familia en esta causa. Cuenta que se han presentado dos denuncias principales y ambas han sido archivadas por el juez. Ahora han presentado un recurso ya que existen indicios suficientes para pensar que ha habido algún tipo de negligencia en este caso.

