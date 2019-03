Una joven denuncia que la engañaron para quedarse con su hija

Maite dio a luz hace 5 años en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Tenía 18 años y había ocultado el embarazo a su familia. Tras dar a luz, firma unos papeles en los que autoriza a dar a su hija en adopción, pero lo que ella pretendía era un acogimiento temporal hasta que su familia conociera la situación.

Nunca más volvió a saber de la pequeña. Denuncia que no la informaron de los requisitos necesarios y, según el abogado que le lleva el caso, no existe en el centro hospitalario ningun consentimiento informado para racticar la cesárea a la que fue sometida. "Ahora me encuentro todavía peor que antes porque han pasado 5 años y sigo sin ver ningún tipo de avances en la investigación", confiesa Maite.