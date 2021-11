La joven agredida por un amigo en O Carballiño sale de la UCI: "Cree que la atropelló un coche"

La menor agredida por su amigo en O Carballiño (Orense) ha salido de la UCI. La joven de 14 años ha pasado más de un mes en la unidad de cuidados intensivos, después de recibir un golpe brutal en la cabeza por parte del agresor que 'quería saber que se sentía al matar a alguien'.

Relata que su hermana empieza a tener algunos flashback de lo que sucedió aunque "ella tiene la teoría de que fue un atropello". La familia procura no darle pistas ni detalles sobre lo acontecido y esperan que sean los profesionales quienes le den los detalles de lo que sucedió.

Espejo Público ha hablado con Cristina, hermana de la víctima. Cuenta que la menor recibió el alta el pasado 31 de octubre y dentro de su estado se encuentra cada vez mejor: "Se encuentra bien dentro de lo que ella puede entender, vamos a seguir luchando por ella", señala.

A nivel cognitivo "la joven ha perdido mucho". Cuenta su hermana que recientemente la han sometido a un examen en un centro especializado y los resultados fueron por debajo de lo que debería. La joven "no es capaz de manejar la realidad". No conoce los detalles de lo que ocurrió pero cree que no los podría asimilar "porque está en un estado diferente".

Los especialistas les han comunicado que tiene que pasar un año hasta que curen todas las heridas del cerebro y a partir de ese año los daños que presente serán permanentes, siempre con un margen de mejora. "Aunque mi hermana siga viva la realidad es que gran parte de ella murió aquella noche y eso no se lo va a devolver nadie", denuncia.

Quieren movilizar a la gente contra este tipo de ataques ya que "una sola familia no puede cambiar nada". Hace un llamamiento a familias que han pasado por situaciones parecidas en las que un menor ha cometido un delito y no ha cumplido pena de cárcel por ello. "Un menor de 14 años puede cometer delitos terribles y se somete a una reinserción en la sociedad".

