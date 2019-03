José María Saiz: "No sé de dónde se saca Page esta cacicada"

José María Saiz, alcalde de Villar de Cañas, en Cuenca, ha hablado en 'Espejo Público' sobre el bloqueo de la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos. El emplazamiento estaba previsto en el pueblo antes de que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunciase el martes que se trata de una zona protegida.

El Gobierno regional, a manos del PSOE, acaba de ampliar la zona especial de protección para las aves (ZEPA) actual, por lo que pasará a cubrir parte de los terrenos reservados para el polémico "cementerio" nuclear. El alcalde recuerda que este proyecto es "nacional", aprobado por unanimidad por todos los diputados. "Al señor Page no le importa absolutamente nada la provincia de Cuenca. No conoce la zona. Que me explique por qué no se puede hacer", increpa.

Saiz se muestra sorprendido por el anuncio del señor Page, del que dice que "lo único que ha hecho es engañar a los castellanomanchegos", y asegura que no hay aves en el lugar. "No sé de dónde se saca Page esta cacicada. Aquí no hay grullas ni avutardas". El alcalde sostiene que cuando se hizo el plan de ordenación municipal de Villar de Cañas se informó a SEO (Sociedad Española de Ornitología), quien dio su aprobación.

"Esto solo es trabajo y riqueza, es un centro de investigación, es el futuro", sostiene a 'Espejo Público'. Además afirma que "técnicamente" no hay ningún problema para su construcción, ya que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el visto bueno.

A pesar de las dudas técnicas y a falta de los informes definitivos, el CSN dio por válido el emplazamiento un día antes del anuncio de Page, si bien el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) ha advertido que el terreno donde se pretende construir el ATC no es adecuado por ser muy arcilloso e inestable, además de suponer "elevadísimos sobrecostes no cuantificados todavía", que se acabarían pagando "a través del recibo de la luz".