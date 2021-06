José Manuel Franco, sobre vacunar a la Selección: "España es un país serio que tiene que vacunar a estos deportistas en cuanto se pueda"

José Manuel Franco, secretario de Estado para el Deporte y presidente además del Consejo Superior de Deportes, considera que el debate sobre vacunar o no a la Selección "es un tema que se presta a la demagogia". "No se trata de privilegiar a nadie, sino de vacunar a un grupo de deportistas que van a representar a España. No de una forma individualizada sino al grupo que va a una competición internacional", sostiene.

En total, vacunar a la Seleccion pueden ser unas 60 vacunas. "Creo que es un tema que se presta a la demagogia pero la idea del Consejo Superior sigue siendo la misma. Estos deportistas deben ser vacunados en cuanto se pueda".

Reconoce que las vacunas a la Selección Española de Fútbol se tienen que poner contrareloj ya que el partido es el lunes. Lo ideal es que el viernes estén vacunados. Explica además que hay que dejar unos días para que los posibles casos aparezcan antes de ponerles la vacuna.

Explica Franco que pese a que no hubiera habido nuingún caso positivo ya estaba previsto vacunar a los futbolistas "como se ha hecho con los olímpicos de Tokio donde se han vacunado porque van a representar a España". "Un país serio tiene a los deportistas que le van a representar en las mejores condiciones y en este caso vacunados", apunta.

"Hay que esperar unos días a que los posibles casos aparezcan antes de ponerles la vacuna"

Cree que hubiera sido más útil que la organización de la Eurocopa hubiera exigido que los deportistas se vacunaran. Respecto al hecho de que a los enfermos crónicos se les haya dejado para el final, cree que la vacuna está discurriendo muy bien anque desconoce cuál es el problema con los crónicos. No obstante, está convencido de que se les vacunará.

"Ahora mismo tenemos esta urgencia. España como país serio que es no puede permitir que sus jugadores pongan en peligro su salud y la de otros deportistas", destaca.

Puedes volver a ver la entrevista completa al secretario de Estado para el Deporte y presidente además del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, en ATRESPLAYER.