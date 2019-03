José Luis Uribarri en estado crítico

La situación del conocido presentador es irreversible, ayer sufrió un derrame cerebral masivo y parece que José Luis Uribarri no mejorará, los médicos aseguran que no se puede hacer nada más. "Esperamos el fatal desenlace" confirmaban a la prensa sus propias hijas Susana y Alicia visiblemente afectadas por la situación de su padre.

"Esperar hasta que el corazón aguante"

Al hospital donde se encuentra ingresado, están llegando familiares que quieren acompañarle en lo que parece que son ya sus últimos momentos. Su hija Susana Uribarri, llegaba esta mañana desde Estados Unidos, se enteró allí de la noticia y cogió el primer vuelvo para España. Parece que hoy será un largo día para sus familiares.

Sus hijas, Susana y Alicia contaban a los medios que no sabían que su padre había sido ingresado pero que ya llevaba un tiempo que no se encontraba bien. "Todo ha sido muy rápido y no se puede hacer nada" afirma Alicia Uribarri, "Esperar hasta que el corazón aguante".

En Espejo Público recordamos su última visita al plató que fue en el pasado mes de mayo con motivo del último festival de Eurovisión.