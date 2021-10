José Luis Temiño, víctima de accidente tráfico, anima a participar en la carrera Ponle Freno: "Corred por nosotros"

La plataforma de seguridad vial de Atresmedia, Ponle Freno, celebra en Madrid su tradicional carrera solidaria el próximo 21 de noviembre con el objetivo de volver a llenar las calles de la capital de una marea humana de solidaridad en recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico. Lo recaudado, un año más, se destinará al Hospital de Parapléjicos de Toledo.

Espejo Público ha hablado con José Luis Temiño, de 38 años, un luchador y ejemplo de superación, que se quedó parapléjico tras caer de una moto. "Me caí en moto, pensé dejar a mi novia para no ser una carga para ella, pero ahora tenemos muchísima ilusión por crear una familia y tener niños. Corred por nosotros", señala.

De un día para otro su vida cambió por completo, pero aun así, este luchador manifiesta que hay que intentar adaptarse a la nueva situación y mirar hacia delante "con ganas e ilusión" aunque a veces "en estas circunstancias se complica un poco".

"Al principio hay gente que lo ven todo muy negro, muy oscuro y piensan que no van a tener una vida feliz o plena, pero no es así", asegura. De hecho, comenta que en el hospital de parapléjicos de Toledo conoce a víctimas de accidentes de tráfico que tienen lesiones "mucho más graves" que las suyas y tienen "ilusión y ganas de ser felices". "De verdad me sorprende la capacidad de las personas para rehacer su vida y salir adelante", apunta.

A pesar de quedarse parapléjico tras el accidente, Temiño asegura que tiene la suerte de tener los brazos, lo que le permite "tener una vida razonablemente normal".

Puedes ver la entrevista completa con José Luis Temiño, víctima de accidente de tráfico, en Espejo Público a través de Atresplayer.