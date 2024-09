José Luis Martínez-Almeida, sobre Pedro Sánchez: "No nos puede convencer del transporte público el que coge el 'Falcon' para ir a Valladolid"

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid desde junio de 2019, visitaba el plató del programa que conduce la periodista Susanna Griso y respondía a sus preguntas en relación a los temas que marcan la actualidad política española.

Planes de Moncloa

El político del Partido Popular comenzaba refiriéndose a varias informaciones que desvelarían las intenciones más inmediatas del Gobierno. Lo hacía con contundencia y para él se trata de "la sistematización e institucionalización de una práctica que el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista ya han venido practicando a lo largo de los últimos años".

Los planes del presidente Sánchez, según ha publicado este lunes el periódico 'La Razón', serían gobernar sin el poder Legislativo y sin aprobar presupuestos para este curso, como ya ocurrió en la actual legislatura. Por otro lado 'El Confidencial' afirma que el Partido Socialista estaría orquestando un plan contra jueces y periodistas para tratar de difuminar el 'caso Begoña'.

Estas informaciones no parecen sorprender en absoluto a Martínez-Almeida, que incluso afirmaba que ya "hemos oído descalificaciones de jueces, medios de comunicación, empresarios... Como nunca había sucedido en la democracia […] Con la caldera para avivar el fuego que supone tener el Gobierno de España".

"Trilero de la política"

"Pedro Sánchez no les va a escuchar. Va a querer la foto con ellos para fragmentar al Partido Popular"

Almeida, también abogado del Estado, se pronunciaba sobre la postura de los distintos barones del partido popular sobre la ronda de presidentes autonómicos que inicia Pedro Sánchez esta semana. Las opiniones de varios de ellos tendrían algunas discrepancias, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso (Presidenta de la Comunidad de Madrid) y de Carlos Mazón (Pdte. de la Comunidad Valenciana) o de Jorge Azcón (Pdte. de Aragón).

Sobre la diferencia que tendrían Ayuso y Mazón, en contra y a favor de las relaciones multilaterales del Gobierno con las Comunidades Autónomas, no ve peligro de división en el PP, que pretendería Sánchez: "En términos de financiación no va a a haber una negociación bilateral".

"Tengo la seguridad de que Carlos Mazón no es Pedro Sánchez, y por tanto que no es un trilero de la política, que es una persona seria".

Comparación de las crisis diplomáticas con Argentina y Venezuela

La actual tensión que parece no dejar de aumentar. El último episodio es la detención de dos ciudadanos españoles a los que acusa de pertenecer al CNI y estar trabajando contra el régimen de Maduro. Martínez-Almeida se muestra "seguro de que estaban haciendo turismo", como ellos mismos han declarado, y que se trataría de una nueva maniobra del actual Gobierno de Venezuela.

El alcalde de Madrid reclama que la respuesta de España sea similar a la que se produjo cuando el presidente de Argentina, Javier Milei, atacó a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Demandaba al ministro de Exteriores José Manuel Albares "las mismas ruedas de prensa" que realizó entonces y afirmaba: "El honor de Begoña Gómez [...] no está por encima del honor de Margarita Robles o de Josep Borrell, y se han dicho cosas bastante peores".

La polémica de los 'lamborghini'

Martínez-Almeida mostraba una mayor contundencia a propósito del anuncio de Pedro Sánchez de una subida o la creación de nuevos impuestos a "los ricos", y ponía en duda la credibilidad del presidente del Gobierno: "No nos puede convencer del transporte público el que coge el 'Falcon' para ir a Valladolid, o el 'Superpuma' para ir a una boda a Logroño".

A ojos de José Luis Martínez-Almeida "todo forma parte de esa cortina de humo para disimular su debilidad parlamentaria".

Mucho más

A lo largo de la entrevista, el alcalde de Madrid defendía la gestión del Ayuntamiento madrileño al respecto de los problemas de ruido de los conciertos Bernabéu, de vivienda, o de movilidad, entre otros y hacía una referencia a Óscar Puente, actual ministro de Transportes: "Sigue sin cogerme el teléfono".