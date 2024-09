Martínez-Almeida, de las reuniones entre Gobierno y CCAA: "No les va a escuchar, va a querer la foto para tratar de fragmentar la unidad del PP"

Sabido es que el alcalde de Madrid es 'colchonero', de ahí que su rostro dibuje una sonrisa cada vez que en una entrevista se le pregunta por el Atlético de Madrid. "La temporada es emocionante, el fútbol es muy complicado, casi tanto como la política" le ha dicho José Luis Martínez-Almeida a Susanna Griso en un café compartido. Almeida no ha dejado ninguna pregunta sin contestar y ha abordado una buena parte de los temas que conforman la actualidad informativa.

Las pastas que han acompañado este café en Espejo Público han rondado alrededor de las financiación autonómica. El presidente quiere iniciar una ronda bilateral con los diferentes mandatarios autonómicos para hablar de las cuentas y esto algunos lo interpretan como una "estrategia" del Ejecutivo para fragmentar al PP, algo que Almeida niega rotundamente sea motivo de preocupación. "No, y menos después de la declaración que hicieron conjuntamente Alberto Núñez Feijóo y todos los presidentes autonómicos del PP. Es obvio que es la estrategia de Pedro Sánchez", pero el alcalde de Madrid tiene claro qué va a ocurrir. "Pedro Sánchez no les va a escuchar, en mi opinión, va a querer la foto con ellos para tratar de fragmentar la unidad del PP, no lo va a conseguir, pero es cierto que los ciudadanos de sus comunidades autónomas tampoco entenderían que no fueran a hablar con el presidente del Gobierno".

Además el regidor madrileño entiende dichos encuentros "para cuestiones que no tengan que ver con la financiación, porque eso es una cuestión multilateral y no bilateral, y eso, por mucho que Pedro Sánchez se empeñe, el PP lo tiene muy claro". La primer en criticar esta "bilateralidad" en materia de financiación ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, ahora bien, ante la pregunta de si acudirá a la llamada de Sánchez su amigo y compañero Almeida avanzó: "La presidenta cuando hizo esas declaraciones dejó claro que era en el marco de la financiación".

De las cuentas autonómicas saltamos a las del Estado y es que Almeida tiene una postura clara ante la posibilidad de que Sánchez gobierne sin presupuestos. "Pedro Sánchez hace 7 años defendía que eso era absolutamente imposible y que lo que había que hacer era convocar elecciones. Nos hemos acostumbrado a que Pedro Sánchez puede decir una cosa y la contraria. Es imposible que lo pueda hacer, creo que esto es una agonía. Creo que Pedro Sánchez tiene fecha de caducidad, posiblemente antes de lo que él piense y después de lo que me gustaría. Lo que hay que saber es cuánto le va a costar a España esta agonía en términos institucionales, políticos y económicos".

Venezuela

Habló también Almeida sobre la crisis diplomática que se vive con Venezuela y que en las últimas horas se ha saldado con la detención de dos españoles que presuntamente visitaban el país como turistas. Apela a la "prudencia" el alcalde, pero pone sobre la mesa la comparación de cómo se actuó ante las declaraciones de Javier Milei sobre Begoña Gómez y ahora ante las de Maduro hacia Margarita Robles o Josep Borrell. " No tiene sentido que ahora cuando se habla de Margarita Robles y Josep Borrell no se reaccione exactamente de la misma manera" y apunta: "El honor de Begoña Gómez afectó a las relaciones internacionales, no está por encima del honor de Margarita Robles o de Josep Borrell y se han dicho cosas de ellos bastante peores".

Lamborghini

El PP ha dado ya el primer paso si de campañas hablamos y en un vídeo publicado en redes ha versionado el logo de Renfe cambiado el enunciado por "ten fe" y metiendo en la ecuación la polémica de los 'lamborghini' espetó: "No nos puede convencer del transporte público el que coge el Falcon para ir a Valladolid o el que coge el Super Puma para ir a una boda en Logroño", en referencia a viajes realizados por Sánchez con medios de transporte del Gobierno. Añade Almeida: "El Lamborghini es una cortina de humo para disimular la debilidad parlamentaria del Gobierno".

Anécdota

La entrevista terminó con una anécdota. El que está a punto de terminar ha sido el primer verano de casado del alcalde madrileño y como destino el matrimonio ha elegido Normandía y el viaje ha llegado con susto incorporado.

"Han sido unas buenas vacaciones, hemos desconectado, lo hemos pasado bien", aunque sobre el "percance" que sufrió Teresa el alcalde confirmó que "se quedó todo en un susto, pero pudo ser mucho peor. Tuvo un golpe en la pierna".

