José Luis Martínez- Almeida cifra el retorno económico de la Cumbre de la OTAN en Madrid en 150 millones de euros

José Luis Martínez- Almeida, alcalde de Madrid, señala la Cumbre de la OTAN que se celebra estos días en Madrid "nos coloca ante una semana muy importante para la ciudad de Madrid" y pide a los madrileños "un ejercicio de paciencia considerable".

Por motivos de seguridad habrá puntos de tráfico "complicadísimos" para circular como Ifema, el anillo de seguridad del nudo norte, el Paseo de la Castellana o los desplazamientos hacia el Palacio Real o el museo del Prado. Ante esto llevan una semana pidiendo a la ciudadanía que en la medida de lo posible se minimicen los desplazamientos.

"Teníamos presupuestados 25 millones de euros en el ámbito de suministro de energía a la empresa municipal de transportes y se van a ir por encima de los 75 millones"

Entiende que el teletrabajo va a afectar a muchos hosteleros pero asegura que el retorno en términos económicos y de imagen tras la Cumbre de la OTAN es muy elevado. Está seguro de que va a ser un éxito y que "Madrid será más conocido en el mundo y seguiremos atrayendo visitantes". "Pido disculpas desde el primer momento pero es una oportunidad única de cara al fututo para Madrid", señala. Calculan que el retorno económico en la ciudad se colocará en los 150 millones de euros.

Martínez -Almeida cree que el transporte público es un necesidad básica y un gasto importante y le parece razonable que se acuerde una rebaja como la que ha anunciado el Gobierno, aunque echa en falta que le pregunten a los Ayuntamientos por su punto de vista y su capacidad financiera. "Convendría preguntar a los ayuntamientos y a las comunidades. Me gusta la medida pero hay que tener en cuenta que solo en este año teníamos presupuestado 25 millones de euros en el ámbito de suministro de energía a la empresa municipal de transportes y se van a ir por encima de los 75 millones de euros. Todo ello sumado a las pérdidas durante la pandemia colocan al transporte público en una situación complicada".

El alcalde de Madrid cree que el Gobierno debe trabajar para bajar la inflación porque está en términos escandalosos para la economía de las clases medias de España. Pide que el Gobierno además acometa la deflación del IRPF que le va a permitir recuperar esa cantidad que está perdiendo con la inflación y volver a introducirla con el consumo.

No entiende que el Gobierno ahora señale algunos sectores económicos como fuerzas que van en su contra. "Durante la pandemia Sánchez presentó unas 8 veces el plan de resiliencia y en todas convocó al Ibex 35 para hacerse la foto. Me parece sorprendente que ahora diga que ese Ibex 35 sean los que le quieren perjudicar. Quien le va a echar es la voluntad democrática de los españoles en las urnas, no terminales mediáticas ni empresariales".