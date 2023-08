José Ignacio Gómez Mardones: "Le pediría a Rubiales que reflexione, aunque él se va a intentar defender hasta donde pueda"

José Ignacio Gómez Mardones, presidente de la federación vizcaína de fútbol, cree que el fútbol no se merece pasar por esta situación y "estamos dando una imagen lamentable en todo el mundo" con la polémica que ha generado el beso de Luis Rubiales (RFEF)a la jugadora Jennifer Hermoso en la final del Mundial femenino. Cree que por el bien del fútbol Rubiales se debería de marchar aunque es una decisión personal que corresponde a él.

En cuanto a la asamblea del pasado viernes, que califica de "lamentable", apunta que los presidentes de las distintas federaciones salían convencidos de que Rubiales iba a presentar la dimisión y no fue así.

Para Gómez Mardones hay que saber separar los acontecimientos de la final con el hecho de que se le tenga aprecio al presidente. "Nos hemos ido superando día a día en hechos", mantiene.

"Desde el segundo uno se debería haber iniciado el código ético de la Federación"

Considera que desde el segundo uno se debería haber iniciado el código ético de la federación española "ante un hecho impropio de un presidente". Un presidente no puede actuar de esta manera ni se pueden consentir los gestos del palco ante todas las autoridades. Esto es inadmisible".

Cree que si Rubiales no ha dimitido es porque él considera que es mejor para su defensa. "La moción de censura siempre está ahí y presentarla técnicamente no es difícil. Aunque una moción requiere tener un candidato y no cualquiera", sostiene.

"Jorge Vilda fue utilizado en la asamblea al igual que otros presidentes"

Sobre el seleccionador de las jugadoras, Jorge Vilda. Apunta que no deja de ser un empleado y cree que fue utilizado en esa asamblea, al igual que otros presidentes.

Sostiene además que Rubiales se ha portado bien con él como compañero y le pediría que reflexione. Cree que él se intentará defender "hasta donde pueda".