José Elías sale de patrulla contra los carteristas en el metro de Barcelona después de que uno de los vecinos que impedía un robo fuera multado

El empresario José Elías ha visitado Espejo Público para hablar de la actualidad, pero sobre todo de una iniciativa en la que ha querido involucrarse de lleno: interceptar a los carteristas que rondan a los pasajeros en el metro de Barcelona. José Elías ha estado con una de las patrullas callejeras que a diario recorren el metro de Barcelona en busca de carteristas: “da la casualidad que de una a tres del mediodía no hay policía en el metro de Barcelona y esto es algo que los cacos los saben, la estación de Sants esta llena de carteristas a esa hora.”

14 años persiguiendo carteristas

Desde hace años, el metro de Barcelona es uno de los lugares de Europa con mayor tasa de delincuencia. Explica José Elías que: "Estas patrullas llevan 14 años persiguiendo a carteristas. Son ladrones especializados, que llegan por la mañana al metro de Barcelona y se reparten las zonas. Los que patrullan y los carteristas se conocen después de tantos años, porque son siempre los mismos".

Para el empresario, el problema no cree que sea de la policía, sino de la ley: "A esta gente la detienen, les dan de comer y los sueltan de nuevo a la calle. El problema no es de la policía, ellos están hartos de detener siempre a esta gente, el problema es de la ley que hay. Hay que endurecer la multirreincidencia". Y añade que: "Hay un sistema de seguridad en el metro de Barcelona que no funciona. Yo prefiero escuchar el pito de las patrullas antes de que me roben".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.