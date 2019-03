José Bretón da órdenes a sus familiares desde la cárcel de cómo actuar

Espejo Público ha tenido acceso a unas conversaciones entre José Bretón y sus familiares. La Policía ha descubierto cómo José Bretón desde la cárcel da órdenes a sus familiares de cómo deben actuar y qué discurso deben decir ante los medios para protegerle.

Las conversaciones, entre los familiares de Bretón y él mismo, señalan que ellos eran conscientes de que podían estar siendo grabados por la Policía:

Rafael Bretón: ¿Has visto las imágenes de un vídeo en las que se ve claramente que no están los niños?

Catalina Bretón: No, no las he visto

Rafael Bretón: Bueno, ya hablaré yo con el abogado de esto.

Catalina Bretón: Bueno, como los teléfonos están como están no hables mucho.

Además, en una conversación entre José Bretón y su hermano Rafael se refleja la preocupación que ambos tenían por la reconstrucción que llevaron a cabo de los peritos de la universidad de Valencia:

José Bretón: Por cierto, ayer vi unas imágenes del parque que creo que están trucadas o son un montaje. No sé cómo ha tenido tanto y tiempo la policía. Se ve mi coche, pero se ve tan oscuro. Alguien conduciendo pero nadie detrás pero porque es imposible de verlo.

Rafael Bretón: Y ¿cómo saben que eres tú?

José Bretón: Ahí está la cosa.

Rafael Bretón: Además la hora no coincide, porque a esa hora estabas tú saliendo por la puerta del parque. Lo que está claro es que hay alguien en la policía que se está dedicando a filtrarlo todo.

Por su parte, Sánchez de Puerta, abogado de Bretón ha restado importancia y validez a estas conversaciones. "Dar por válidas estas escuchas supone una evidente y clara merma de un derecho fundamental sin justificación suficiente", asegura el abogado.