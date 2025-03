José Bretón confiesa el crimen de sus hijos 14 años después: "Es un psicópata de libro que disfrutó torturando a su mujer durante meses"

José Breton condenado a 40 años de prisión por el asesinato de sus hijos Ruth y José ha confesado el crimen 14 años después de quitarles la vida a los niños de 6 y 2 años. Hasta ahora Bretón ha mantenido su inocencia. Aseguraba que sus hijos habían desaparecido cuando se encontraba con ellos en el parque. Una versión que fue refutada cuando el forense Francisco Exteberría determinó que los huesos hallados en la hoguera de la finca de Bretón eran de origen humano.

Bretón confiesa ahora en un libro en el que cuenta que intentó cometer el crimen perfecto haciendo desaparecer los cuerpos. "Si no había cuerpos no podían acusarme de nada. Me faltó un poco más de suerte", señalaba.

"Ruth Ortiz jamás va a leer el libro"

Toñi Portillo es una de las periodistas que siguió muy de cerca el caso. Cuenta que de momento no ha podido hablar con Ruth Ortiz, madre de los niños, de la confesión de Bretón. Cuenta que actualmente Ruth Ortiz está fuerte y rodeada de gente que la quiere con locura, que la hacen sentir bien, que la cuidan y la miman. "Lleva su día a día muy ajetreado con su profesión de veterinaria", señala.

Ruth no ha dejado de trabajar en todo este tiempo como veterinaria y ha pasado años en tratamiento psicológico para poder superar este duro trance. "Ella va a pasar mucho de esa publicación, jamás va a leer el libro porque sabe desde el minuto uno lo que había hecho José Bretón con sus hijos". "Aunque el caso duró un año y medio estaba cerrado por la investigación en un mes", cuenta Portillo.

El abogado de José Bretón: "Ya era hora de que dijera la verdad"

Espejo Púbico habla con quien fuera abogado de José Bretón, Baldomero Sánchez de Puerta. Entiende que "ya era hora de decir la verdad" después de tantos años sin reconocer el crimen. Apunta que si ahora Bretón ha decidido confesar es para acceder a los beneficios penitenciarios de los que sí va a poder disfrutar ahora.

Señala además que durante el tiempo en el que fue su cliente jamás le llegó a decir la verdad y mantuvo la versión que sostenía públicamente, que los niños se llegaron a perder en el parque. Para Susanna Griso José Bretón es un psicópata de libro, alguien que disfrutaba torturando a su mujer durante meses sin decirle donde estaban los cuerpos.

