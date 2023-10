José Bretón insiste en que Ruth y José no sufrieron 12 años después del asesinato: "Yo jamás les haría daño"

Hoy se cumplen doce años de uno de los crímenes que conmocionó a todo el país: el asesinato de los pequeños José y Ruth a manos de su padre, José Bretón.

Los hechos tuvieron lugar el 8 de octubre de 2011, cuando los pequeños de dos y seis años fueron asesinados y quemados en la ciudad de los niños de Córdoba, concretamente, en el parque Cruz Conde. Sin embargo, José Bretón no fue juzgado hasta el verano de 2013, cuando la Audiencia de Córdoba le condenó a 40 años de prisión tras ser declarado como el autor de dos delitos de asesinato de sus hijos. A pesar de la resolución judicial, Bretón ha negado siempre las acusaciones. Sin embargo, gracias a las conversaciones publicadas por 'El Mundo', podemos atestiguar cómo el acusado le confesaba a algunos de sus compañeros de cárcel durante un taller de diálogo el hecho de haber matado a sus hijos para provocarle dolor a la que era su mujer, Ruth Ortiz. A su vez, también admitió que llevaba preparando el asesinato 15 días y aseguró que los niños no sufrieron.

"Estoy aquí por haber asesinado a mis hijos. A mí José y a mi Ruth. Nada más hacerlo me arrepentí, siempre negué el crimen hasta hace 3 años, cuando decidí dar el paso y quitarme de encima el peso de tener que mentir. He intentado suicidarme varias veces, pero ni para eso sirvo. Estuve 15 días planeándolo todo porque quería hacerle daño a ella. Tranquilos, los niños no sufrieron, yo jamás les haría daño", declaró el homicida.

El crimen

José Bretón se encontraba en mitad de un proceso de divorcio con su mujer cuando le pidió que le dejase llevarse a sus hijos durante el fin de semana a una finca familiar ubicada en Las Quemadillas, Córdoba. El sábado, alrededor de las 19:00 horas, Bretón denuncia la desaparición de sus dos hijos en el parque Cruz Conde.

En la reconstrucción temporal que hizo el acusado declaró que a la hora de comer aprovechó que los pequeños estaban ocupados para ir a quemar unos recuerdos de Ruth. Después de esto acostó a sus hijos para que durmieran la siesta y se los llevó al parque donde, minutos después, desaparecerían.

Esta historia sería descartada rápidamente por la Policía debido a que, gracias a contar con el registro de la llamada, pudieron verificar que la alerta de desaparición se realizó desde la finca. Además, hay cámaras de seguridad cercanas al parque que han grabado cómo Bretón iba solo.

Es por todas estas incongruencias que las autoridades deciden proceder al arresto inmediato del acusado, considerándolo como el principal sospechoso de la desaparición. Acto seguido, la Policía comienza a rastrear el parque, la finca y el río Guadalquivir, sin saber todavía si los niños están secuestrados o si han sido asesinados. Sin embargo, a pesar de las intensas labores de rastreo, solo logran dar con unos huesos calcinados que, en un principio, parecía que eran restos de animales y así lo dictaminó la forense.

Este grave error en la identificación de los restos hizo que el caso se complicase, permitiendo al acusado mantener su versión de la desaparición y dejando al juez con una única salida: ordenar su ingreso en prisión provisional por tres semanas, acusándole de detención ilegal de los menores y simulación del delito.

Finalmente, en el año 2012, el caso da un giro significativo gracias al forense Francisco Etxeberría, que demostró que los restos eran definitivamente humanos y que, específicamente, correspondían a dos niños. Rápidamente, el juez ordenó el ingreso en prisión de Bretón acusándolo de homicidio.

Perfil psicológico de José Bretón

José Bretón, exmilitar que sirvió en Bosnia, fue sometido a unos exámenes psiquiátricos que han demostrado que no sufre ningún trastorno mental y que su inteligencia es superior a la media.

Sánchez de Puerta, abogado del acusado, dictaminó que se pueden sacar tres conclusiones principales de las pruebas:

Bretón no tiene "ningún tipo de trastorno mental ", es más, "es una mente plenamente clara".

", es más, "es una mente plenamente clara". Bretón tiene un coeficiente intelectual "superior", de manera que su inteligencia es "bastante más elevada de la media normal", siendo "una personalidad con una inteligencia bastante acentuada, que sin llegar a ser una persona muy inteligente, es muy superior a la media".

"superior", de manera que su inteligencia es "bastante más elevada de la media normal", siendo "una personalidad con una inteligencia bastante acentuada, que sin llegar a ser una persona muy inteligente, es muy superior a la media". Bretón "no tiene ningún trastorno de personalidad", eliminándose de esta forma "rasgos patológicos, como la esquizofrenia o la bipolaridad", aunque su personalidad "está marcada por "rasgos excesivos de manipulación".

El letrado, tras presentar el informe, dictaminó que "no incriminan en nada" a Bretón ya que "no demuestran que él haya intervenido en la desaparición de sus hijos".

¿Qué es de José Bretón?

José Breton continúa cumpliendo su condena de 40 años, 20 años por el asesinato de cada niño, en la prisión de Herrera de la Mancha, después de pasar por los centros de Jaén II, Villena (Alicante) y Córdoba. A pesar de esto, solo cumplirá un total de 25 años debido a que, en el momento en el que fue condenado, la prisión permanente revisable todavía no existía.

Algunas fuentes penitenciarias han declarado a EFE que Bretón es un preso bastante insustancial, que logra pasar desapercibido sin causar ni meterse en problemas, a excepción del intento de suicidio que protagonizó en el 2015 rajándose el cuello con dos cuchillas de afeitar. Dentro del presidio el homicida ha realizado labores relaciones con el apoyo en la enfermería y con los trabajos de ordenanza. Gracias a esto recibe un salario de 90 euros al mes.

José Bretón no saldrá de la cárcel hasta el 2036 y, cuando lo haga, no podrá acercase a Ruth debido a que cuenta con una orden de alejamiento.