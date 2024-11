"Joe Biden debió dar un paso al lado mucho antes": Juan Verde, asesor del presidente saliente, tras la victoria de Trump

Donald Trump arrasa. Vence en la América industrial y rural, también en el Sur de Estados Unidos, gana el voto popular y lo hace por cinco millones de votos respecto a la demócrata Kamala Harris, algo que, según dice el propio Trump, le ha generado "un sentimiento de amor increíble". Es una victoria más contundente que la de 2016, ahora tendrá el control de la Cámara de los representantes. Mientras desolación máxima en el cuartel demócrata que tendrá que hacer ahora una profunda catarsis. Kamala Harris ha cancelado su discurso.

Las razones de la victoria

En "Espejo Público" entrevistamos a Juan Verde, asesor de Joe Biden y relevante figura del partido demócrata. Según el análisis de los datos Trump ha recogido muchos votos entre el electorado hispano y sobre todo el masculino... La pregunta para el análisis es obligatoria ¿Por qué ha ganado de esta forma tan contundente Trump?

Juan Verde, asesor de Joe Biden, reconoce que "efectivamente las tres bases importantes del partido: hispanos, afroamericanos y el voto de la mujer han sido claves para entender la victoria de Donald Trump. Los demócratas esperábamos un voto de la mujer, de forma masiva, que no ha salido a votar, se ha quedado en casa o ha votado por Trump y eso ha sido una sorpresa."

Verde sigue analizando los resultados y cree que "la victoria de Donald Trump no ha sido aplastante desde el punto de vista del voto popular, ganar por un 3-4% del voto popular y va a gobernar sin ningún tipo de oposición. El control del Congreso, del Senado y de la Corte Suprema y eso debe preocuparnos a todos, no sólo a ese 47% de la población que no voto por él también al resto del mundo y particularmente a los europeos".

"Ahora es fácil mirar atrás y ver que Biden debió dar un paso al lado mucho antes" añade el asesor de Biden para el voto latino. "Esto ha sido una campaña de 104 días cuando se tarda un año en EE.UU. en un país de 350 millones de habitantes. Por otro lado, la inflación le ha pasado factura entre las personas que creen que les va peor hoy que hace cuatro años pero lo cierto es que se habían hecho los deberes.

Pero frente a la sensación de muchos votantes Juan Verde defiende en "espejo Público" que "el desempleo está en el 4%, la inflación por debajo del 3%, los salarios en máximos históricos. Pero frente a los datos reales se ha impuesto la percepción del norteamericano de que han subido los precios muchísimo y que su capacidad de compra había disminuido y desde luego todo esto junto ha sido un sunami perfecto." Con esta victoria hoy "Estados Unidos amanece más dividido que nunca, no ha conseguido ganar de manera contundente y solo se llevará un 52-53% del voto."

¿Cómo afecta a Europa?

Y esta victoria de Trump en Estados Unidos ¿Cómo repercute en el resto del mundo? ¿Qué supone para Europa? según el análisis de Juan Verde, asesor de Joe Biden y relevante figura del partido demócrata, "las repercusiones no podrían ser más grandes para Europa. No tenemos que predecir cómo va a actuar, ya fue presidente hace cuatro años. Podemos esperar mayores aranceles a nivel mundial y en particular para los productos europeos. Será una política exterior basada en en el aislamiento de Estados Unidos, podemos decir adiós al multilateralismo. La retórica que fomenta la división y el odio en EE.UU. no es una solución a la polarización del país. Ha ganado de forma categórica hoy el país está más dividida que nunca y casi al mitad del pueblo norteamericano no está contento con la elección de este presidente.

Los votantes de Trump

Estados Unidos apuesta por el hombre que instigó el mayor ataque a la democracia desde la Guerra Civil: el asalto al Capitolio en enero de 2021. Llega después de dos intentos frustrados de asesinato, cuatro nuevas imputaciones y una condena penal. Algunos votantes republicanos han explican su voto por Donald Trump diciendo que "es el mejor candidato, es como si necesito un médico o un abogado... lo último que me importa es su personalidad, su religión o su actitud".

