Kamala Harris da por perdidas las elecciones en EEUU ante Donald Trump y anuncia que no va a comparecer

Kamala Harris ha elegido la Universidad de Howard, en Washington para pasar la noche electoral y seguir el escrutinio. Ahora mismo, las caras ahí son muy largas, tanto que la candidata demócrata no comparecerá. "No escucharéis a la vicepresidenta esta noche... La escucharéis mañana, cuando estará de vuelta no solo para dirigirse a la familia de la Universidad de Howard, sino también a sus seguidores y a la nación", acaban de anunciar. Parece que la actual vicepresidenta de Estados Unidos ya ha dado por perdidas las elecciones. Sus seguidores, en consecuencia, ya están abandonado el lugar.

Aunque la demócrata se ha impuesto en estados como California, Oregón, Washington y Maine, estos no son suficientes para aventajar a Donald Trump, que parece cada vez más cerca de regresar a la Casa Blanca, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense con ficha policial.

Trump ya celebra

La imagen en el 'cuartel general' de Trump en West Palm Beach (Florida) es totalmente opuesta. Allí está siguiendo el candidato republicano el recuento de votos y el ambiente es festivo, casi de celebración. Hay mucha euforia entre sus seguidores. Ahora mismo, Trump está por delante de Kamala Harris, arrasando en sus feudos y por delante en los estados decisivos. El candidato republicano y sus seguidores son optimistas.

Al principio de la noche, Trump agitó el fantasma del fraude electoral hablando de "trampas" masivas en Filadelfia, la mayor ciudad de Pensilvania, uno de los estados decisivos en estas elecciones. Pero no le ha hecho falta continuar con este tipo de discursos, porque, con los últimos colegios electorales cerrados en Hawái y Alaska, de los 538 delegados que saldrán de estas papeletas, todo apunta a que Trump se llevará los 270 que establecen la victoria.

El recuento a esta hora se inclina hacia una victoria del candidato republicano aunque la batalla electoral se centra en los siete estados bisagra. El más importante es Pensilvania, lugar que ambos candidatos eligieron para el final sus campañas electorales. Allí, con la mayoría de los votos escrutados, los 19 delegados serían para el Partido Republicano.

En los demás estados clave (Carolina del Norte y también vencería en Georgia, Wisconsin y Michigan), el magnate también ha ganado. Nevada y Arizona serán los últimos estados clave en donde se conocerá el vencedor.

