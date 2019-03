Joaquín Yvancos: "Ruiz Mateos está rejuveneciendo con esto"

"El señor Ruiz Mateos está rejuveneciendo con todo esto. Lo que está ocurriendo ahora lo lleva haciendo hace 25 años y lo está repitiendo", asegura joaquín Yvancos, abogado de del supuestos estafados en el caso de Nueva Rumasa.

En cuanto a lo que pueda ocurrir a partir de ahora con la negativa de Ruiz Mateos a acudir ante el juez, Yvancos ha insistido en la responsabilidad de los hijos del empresario. "Creo que el responsable de lo que está pasando no es Ruiz Mateos, son sus hijos y es a ellos a los que habría que llevar a declarar. Son a ellos a los que habría que pedir explicaciones".

Yvancos se ha mostrado escéptico ante la posibilidad de que Riz mateos pueda declarar. "Es una persona mayor que cuando no tiene una cosa, tendrá otra y si no se la inventará. Tiene parkinson y demencia senil. No es capaz de distinguir 30 millones de euros de 30 millones de pesetas. La idea de los pagarés fueron de sus hijos". Ruiz Mateos, que no se ha presentado en el juzgado de Palma de Mallorca tal y como le requirió la jueza, se encuentra en su residencia de Madrid esperando la llegada del médico forense que certifique su estado de salud.