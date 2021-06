Joaquín Amils, portavoz de Beatriz Zimmerman: "Si no se encuentra el cuerpo de Tomás, todo puede ser"

El hallazgo de dos pequeñas botellas de oxígeno por parte del buque Ángeles Alvariño ha reforzado la hipótesis del suicidio por parte de Tomás Gimeno, el padre de Anna y Olivia. Joaquín Amils, portavoz de Beatriz Zimmerman, ha analizado en Espejo Público esta nueva pista que podría llevar a encontrar el cuerpo de Tomás Gimeno.

"Es difícil meterse en la mente de este sujeto. La gente que lo conocía de toda la vida no se podía imaginar ese desenlace ni lo que fue capaz de hacer. Una persona con esos rasgos esconde una persona cobarde. Está muy lejos de lo que quiere demostrar ante los demás. Cuando regresa a puerto le entra la cobardía y decide buscar otra alternativa a lo loco porque los planes se le han destrozado. Y no por arrepentimiento. Este sujeto nunca se arrepintió de lo que había hecho, pero le entró la cobardía esa. En esa cobardía quizá decidiera ese punto de no retorno y ayudarse con las botellas", ha indicado Joaquín Amils.

El portavoz de Beatriz Zimmerman ha opinado que Tomás se suicidó para que la sociedad no le recordara como un asesino.

"Creo que él, más importante que el dolor que ocasionaba a Beatriz con desaparecer, es no quedar mal ante la sociedad como un asesino. Entonces el suicidarse yo creo que va por ahí. No por remordimiento sino por el miedo a que la sociedad lo recuerde como un asesino. Él tenía claro que nunca lo encontrarían", ha explicado Joaquín Amils.

El portavoz de la madre de las niñas de Tenerife ha aclarado que no se han encontrado más objetos al margen de las botellas en las últimas horas,

"Que nosotros sepaños no. Todas las hipótesis están encima de la mesa. Si no se encuetra el cuerpo, todo puede ser. El había creado una vida en los últimos 17 años que él quería. Una vida que él había amoldado a sus necesidades y en la que él era dueño y señor de todo. Había creado una vida a costa de todos", ha asegurado el portavoz de Beatriz.

Joaquín Amils ha explicado que el funeral por Olivia ha tenido que aplazarse por el repunte de la incidencia del coronavirus.

"Sí, hay que aplazarlo por la seguridad de la gente que va. Era tanta la expectación de la gente que quería participar en este adiós. valoramos ahcerlo privado pero no se lo merce la gente. Aunque eso significa seguir con ese dolor de Beatriz por no cerrar el capítulo de su hija", ha indicado Joaquín Amils.

"La única frase más fuerte que he escuchado es la de 'no entiendo'. Eso define el carácter de Beatriz y la generosidad que tiene", ha indicado el portavoz de la madre de las pequeñas.