¿Qué demuestran los mensaje de WhatsApp entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta?

Antena 3 Noticias ha accedido en exclusiva a los últimos mensajes de WhatsApp que se cruzaron Daniel Sancho y Edwin Arrieta. En este cruce de mensajes se clarifica las relación que mantenían el presunto asesino y la víctima. Estos WhatsApp podrían ser una prueba clave en el juicio.

La comunicación se inicia porque Daniel está esperando a Edwin en un punto del puerto de la isla de Ko Pha Ngan (Tailandia). El médico colombiano le dice que va a dar una vuelta por el mar en una embarcación. Entre ambos se puede percibir un alto grado de confianza con apelativos de cercanía y un tono amigable y cordial. En ningún momento se aprecia un tono de conflicto o mala actitud entre ambos.

Tras su encuentro una cámara les graba juntos en moto por la isla

Después de estos mensajes ambos se encuentran y 5 minutos más tarde una cámara les graba en la moto, conducida por Daniel Sancho. Horas más tarde, de madrugada, Daniel Sancho vuelva a escribir a Edwin. En torno a las 1,30 horas le dice que está preocupado porque no le ve. Según la defensa de Arrieta no existía un ambiente hostil entre ambos.

Daniel Sancho asegura que Edwin le amenazó

Dice Daniel Sancho que Edwind le amenazó con difundir las imágenes intimas de sus relaciones a su entorno familiar. El entorno dice que "los amigos sabían que tenía un sugar dady", señala Susanna Griso, pero al parecer había otras personas de su círculo personal que desconocían este aspecto de su intimidad.

"Aquí hay dos estrategias. La de Marcos García Montes que pretende hacernos creer que Daniel Sancho no mató a Edwin Arrieta y que no tenía motivos para acabar con su vida y la estrategia del entorno que mantiene que había una relación conflictiva y no se llevaban bien", apunta el periodista Luis Fernando Durán.