La jefa de Carcaño nos cuenta qué hizo la noche del crimen

No ha querido facilitarnos su nombre, pero ella es la primera persona con la que estuvo Miguel Carcaño tras el asesinato de Marta del Castillo.

"Miguel llegó a las 4:55 de la mañana y me pidió ausentarse 40 o 45 min, porque tenía un problema de llaves". Cuando volvió su jefa le vió normal "Le conocia desde hace muy pocas semanas, yo lo vi bien porque no lo conocía de nada, como si no pasará nada".

La mujer nos cuenta que al enterarse de que fue él quien mató a Marta confiesa que se quedó "helada y muy sorprendida y no nos lo imaginabamos". María cuenta que "Miguel no parecía un asesino, muy educado, muy callado, casi no hablaba".