Javier ha "regalado" las cuentas de @Madrid, @Andalucía, @Roma y @Canadá a sus gobiernos

Todos aquellos que se encuentren por la malagueña calle Larios han oído hablar de él. Se trata de Javier Castaño, un delineante que ha acabado trabajando como limpiabotas en esta ciudad. Pero Javier ha saltado a la popularidad por "regalar" cuentas de Twitter a gobiernos de todo el mundo. "He estado reservando cuentas de Twitter de países muy importantes para evirar que cayeran en manos de gente que pudiera hacer mal uso de ellas. Llevo muchos años intentando entregarlas a los países. Unas veces lo consigo y otras me cuesta más trabajo", asegura en una entrevista a Espejo Público.

"Para mí es una satisfacción personal haber logrado que cuentas tan importantes como la de Canadá esté en buenas manos". Eso sí, lograr que estos países se tomen en serio estas cuentas no es fácil. "Al principio te diriges por mail a una embajada en 2009 y no te hacen ni caso. Hasta que en 2012, a través de Twitter, logré contactar con gente de comunicación y ya hablabas el mismo idioma".

@Madrid, @andalucía, @Roma, @canada o @japan son solo algunas cuentas que Javier Castaño ha reservado, aunque no todas ellas ha logrado entregarlas. "Las cuentas estaban libres en 2007 y solo necesitabas un email para reservarlas. Lo hice con la intención de entregarlas. Unas veces lo consigo y otras no. A ver si con esta publicidad me puedo quitar de encima Japan o Río de Janeiro". No cobra por ello, argumentando que "no puedo cobrar por algo que no es mío".