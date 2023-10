Jaume Guardiola (Círculo de Economía) afirma que la amnistía en Cataluña "podría terminar una etapa muy compleja"

El Círculo de Economía es la tercera organización del mundo económico catalán que toma partido en este debate de al amnistía, tras Foment y las pequeñas empresas. El Cercle pone como condición que se renuncie a la unilateralidad. En el programa "Espejo Público" hablamos con Jaume Guardiola, presidente del Cercle d’Economia, que defiende que la institución que representa ha intervenido en este debate a través de la nota de opinión que ha sacado. Según Guardiola "este país tiene que afrontar el debate territorial que lleva muchos años con falta de reforma". Ellos creen que la pregunta es ¿la amnistía para qué?

Renunciar a la unilteralidad

Según el Cercle una amnistía que sirva solo para una investidura no tienen sentido una amnistía puede ser "una oportunidad para terminar una etapa que ha sido muy compleja en la vida catalana" y puede ser un inicio de la reforma del modo territorial para ir hacia alternativas territoriales que miren al futuro. La amnistía requiere que el mundo independentista renuncie a la unilateralidad porque no tiene viabilidad, no pedimos que renuncien a sus ideas pero es momento de aparcar el tema del referéndum de autodeterminación" explica el presidente del Círculo de Economía.

Reforma territorial

Creen que al amnistía es incompatible con la unilateralidad, no puedes sentarte a negociar que advirtiendo que no renuncias a salirte de la ley. Sobre la postura del PP, apelan al consenso y eso requiere el concurso de los partidos mayoritarios. La amnistía puede ser el punto de partida para la reforma del modelo territorial que está pendiente apuntan desde el Cercle.

Somos 1.400 socios de ámbitos muy distintos, no representamos a la burguesía, somos una institución de liberales "nosotros no bailamos el agua a nadie", ni tratamos de hacer encajes de bolillos, lo que tratamos es levantar la mirada".