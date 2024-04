Isabel Gemio responde a las críticas tras quejarse por no tener trabajo: "Me da pena esa gente"

Isabel Gemio se ha quejado alto y claro de que a los 56 años no tiene trabajo. A la comunicadora, rostro y voz de primera línea en los medios de comunicación durante décadas, le extraña que tras su trayectoria no existe un hueco en la parrilla para ella. La periodista hacía pública esta queja en el podcast de Pilar Vidal, en el que además hablaba de cómo la enfermedad de uno de sus hijos, distrofia muscular, le había cambiado la vida.

La periodista y colaboradora de Espejo Público Laura Fa comentaba entonces que si Isabel Gemio no había sido capaz de encontrar trabajo podía ser por alguna actitud por su parte. "Puede que haya algo que no interesa de ella", mantenía.

"La gente negativa quiere poner siempre el comentario malicioso"

Tras estas palabras Isabel Gemio ha grabado un vídeo en el que ironiza sobre su reclamación. La presentadora se valía del sentido del humor para llenar una mesa llena de los premios que ha recibido en su trayectoria profesional alegando que no había mejor carta de presentación que esa para acceder a un trabajo. Posteriormente aclaraba que se trataba de una broma y le dedicaba un mensaje a quienes la habían criticado. "Me dan pena, la gente negativa quiere poner el comentario malicioso o negativo", señalaba. Además añadía que no cree que nadie "que esté a gusto consigo mismo vaya por ahí poniendo a los demás a parir".

Laura Fa no ha tardado a dar su respuesta a este comentario. "A mí me da pena ella, que no se apene de mí. No necesito que me haga un vídeo", comentaba. Insistía Laura Fa que si Isabel no tiene trabajo llega un momento en la vida que te tienes que preguntar por qué. "Puede ser porque los jefes no te valoran o porque has hecho algo para no tenerlo. Que le salga esa rabia no es nada bueno", añadía.

"Hay veces que las mujeres se quedan fuera y te preguntas por qué"

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, sostenía que aunque en el mundo de la comunicación ha habido presentadoras más mayores trabajando "en todas las profesiones hay veces que las mujeres se quedan fuera del mercado y te preguntas por qué".