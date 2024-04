Isabel Gemio, sin trabajo a los 56 años: "Hay alguna cosa que no interesa de ella"

Isabel Gemio se ha sentado a charlar con la periodista y colaboradora de Espejo Público Pilar Vidal. La que fuera presentadora de 'Sorpresa, sorpresa' y uno de los rostros más conocidos de la televisión de los años 90 se ha sincerado en el podcast que presenta Vidal.

A sus 56 años Isabel Gemio ha hablado del difícil momento profesional que atraviesa y de cómo la enfermedad de uno de sus hijos le cambió por completo el modo de entender la vida. Cuenta que cuando su hijo Gustavo tenía 9 meses le llevaron al pediatra. El pequeño había sido adoptado y era pertinente realizarle una batería de pruebas que certificaran que el niño se encontraba en buen estado. Fue entonces cuando el pediatra comenzó con las pruebas de rutina y empezó a ver algunos parámetros que no le gustaron. Al poco tiempo Isabel tuvo el diagnóstico: le dijeron que el pequeño tenían una distrofia muscular. Los médicos le explicaron que los niños que padecen esta enfermedad suelen morir en torno a los 15 años. Una noticia que cayó como una bomba en la vida de Isabel. "Empiezas a informarte y el tsunami te arrasa", reconoce.

"Pensé que la enfermedad de mi hijo podría conmigo"

Cuenta que ante tal shock emocional disimulaba ante su entorno para no preocuparles pero pensaba que esto podría con ella Sin embargo, Isabel se repuso a ese primer golpe y con los años no solo ha luchado por que se siga investigando sobre la enfermedad que padece su hijo, sino que puso en marcha una fundación para la investigación de Enfermedades Neuromusculares, Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras.

El difícil momento profesional que atraviesa Isabel Gemio

Además de sincerarse sobre uno de los momentos más difíciles a nivel personal, Isabel Gemio le ha contado a Pilar Vidal que en ahora mismo vive una etapa complicada en lo profesional. No contaba con quedarse sin trabajo a los 56 años después de décadas en la televisión y la radio. Cree que esta falta de oportunidades puede deberse a su falta de contactos: "No sé moverme en los despachos". Considera que si hoy en día regresara al mundo de la comunicación podría incluso hacerlo mejor que hace 10 años y le extraña que no haya ningún hueco en ninguna franja horaria para poder desarrollarse como profesional.

La periodista Laura Fa cree que hay edadismo en el mundo de la comunicación. Añade además que si Isabel Gemio no tiene un hueco en la radio eso es porque hay personas mejores que ella. "Quizá hay alguna cosa que no interese de ella", apunta.

Entiende Laura Fa que con 56 años aún eres joven y quieres trabajar pero mantiene que "hay un momento en la vida en el que entiende que si no trabajo es que a lo mejor hago algo que no ayuda a que eso pase". "A lo mejor lo de no moverse en los despachos influye y también que no ha sembrado bien en los últimos años", apuntaba.