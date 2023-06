Isabel Gemio recuerda a Carmen Sevilla: "Era muy creyente pero no hablaba de la muerte, no le gustaba"

Isabel Gemio ha recordado en Espejo Público a Carmen Sevilla, fallecida este martes en Madrid a los 92 años. Recuerda que Carmen Sevilla trabajó con grandes actores tanto en España como a nivel internacional, y algunos de ellos recalaron en el programa que ella conducía, 'Sorpresa, sorpresa', para reencontrarse con ella.

Cuenta que pese a ser artista Carmen Sevilla tenía una mentalidad recatada en algunos aspectos y le contó que en una película que grabó en Italia le pusieron un vestido para bailar y cantar porque querían que se le vieran las piernas cuando se diera la vuelta. "Ella había tenido una educación de su generación en la que pesaba el ser recatada y tener cuidado de que no hablaran de ella a pesar de ser artista. "Me decía: Cuántas cosas nos metieron en la cabeza que nos han hecho perder muchas experiencias", señala.

Según sostiene Isabel Gemio Carmen era moderna en muchos aspectos pero era artista y "le alucinaban algunas cosas que ella veía". Recuerda que con Vicente Patuel encontró el amor y el equilibrio. "Él no la quería ver por los escenarios pero era un momento en el que había decaído su carrera".

"Carmen Sevilla nunca decía nada que no quisiera decir, aunque daba juego porque tenía luz"

Con su primer marido Augusto Algueró pasó muchas preocupaciones y disgustos "para ella fue un dolor tenerse que separar pero sufrió mucho, vamos a decir que fue por las veleidades carnales del señor Algueró", afirma Gemio. "Ella era tan lista que nunca decía nada que no quisiera decir. Siempre daba juego porque tenía luz", recuerda la periodista.

"No se podía ser más popular que Carmen Sevilla"

Carmen Sevilla era sincera pero no era hipócrita y ella sabía que tenía una imagen que tenía que cuidar. "No podía ser más popular que ella, gracias a la radio y al cine ella llegó a conseguir una popularidad en la que la llamaban 'la novia de España'". Para Gemio Carmen Sevilla era de esas estrellas que ya no quedan porque la mayoría han muerto.

Despedida en la más estricta intimidad

La muerte de Carmen Sevilla se ha tratado en la más absoluta intimidad y sus familiares han decidido que no cuente con capilla ardiente. Isabel Gemio cree que a la gente que le gustaría despedirla querría tener un momento para darle el último adiós. "Por eso creo que hay que dejar las cosas claras en vida con un testamento vital y general de cómo quieres que te despidan. La única que puede decidir realmente es la persona", señala. Cuenta Gemio que Carmen no quiso hablar de este tema en vida porque era muy supersticiosa: "ella era muy creyente pero hablar de la muerte no le gustaba".