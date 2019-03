Isabel García: "Estaba nerviosa y acusé a mi marido. Él me ha perdonado"

Sigue manteniendo la inocencia de su marido, a pesar de que en su momento confesó que él era el autor de la muerte de la pequeña Mariluz. Isabel García le echa toda la responsabilidad a Rosa, su cuñada, a la que profesa un odio visceral. "Ella es la verdadera responsable de la muerte de Mariluz".

Ha justificado su falso testimonio en el juicio diciendo que estaba nerviosa. "Dije que mi marido había sido porque fue un arranque de los mismos nervios que me entraron, pero no es cierto. Él es inocente y la culpable, ella". Isabel García reconoce que su marido ha estado "enfadado" con ella. "Me echó en cara que le había vendido por televisión, pero yo le he pedido perdón. No se cómo va a reaccionar a hora que me han condenado a dos años", afirma.

"No se qué le pasó a Mariluz. No se nada y mi marido es inocente de todo. Es más no conocemos ni a la niña", dice Isabel quien ha reconocido no sentirse preparada para ingresar en prisión. "Estoy muy nerviosa. Tengo miedo de volver a prisión"