Isabel dice que vive "acojonada" por su presunta 'inquiokupa' y esta la acusa de ser "alcohólica y agresiva"

Giro de guión inesperado en la historia de Isabel que esta semana relataba a Espejo Público que "temía por su vida" debido a la que ella llama su 'inquiokupa'. Según nos explicó en ese momento los problemas comenzaron en mayo que fue cuando Vanessa, la presunta 'inquiokupa' dejó de pagar y, siempre según la versión de Isabel la agredió. La titular del alquiler asegura que en estos 3 meses ha interpuesto hasta 3 demandas.

Desde Espejo Público hemos querido saber las versiones de todas las partes y Tania Taboada habló Vanessa que no solo niega las acusaciones de Isabel sino que la culpa a ella de "ponerse agresiva" entre otras cosas.

Vanessa asegura que Isabel no es la propietaria, dato que la propia Isabel confirma así como que ha subarrendado la habitación sin consentimiento expreso del propietario de la casa. Isabel asegura que hicieron " un acuerdo verbal en el que Vanessa pagaría 400 euros todos los meses".

Por su parte, Vanessa duda hasta de que la 'okupa' no sea Isabel. "Ella mete chicas jóvenes aquí, ella no trabaja, les quita el dinero. Son contratos verbales" dice la presunta 'inquiokupa', para después añadir: "Ella me cuenta una noche que está borracha que hace todo en negro. Ella es alcohólica, por las noches se pone agresiva".

Isabel por su parte da una versión completamente diferente, "yo no soy agresiva, la única agresiva es ella" señala. Para ella los problemas comenzaron el 20 de mayo cuando "recibí la primera agresión".

"Ella me abrió la puerta de la cocina, me tiró un tiesto en el suelo y me abofeteó. Me abofeteó duramente y acudió a la habitación de una de mis compañeras diciendo que era yo la que había tirado el tiesto" asegura Isabel que posteriormente explica que esa "amiga" de la que habla estaba quedándose en otra de las habitaciones pero habría ya abandonado la vivienda.

Isabel insiste "de verdad que yo vivo acojonada en mi casa. Tengo el miedo en el cuerpo" mientras Vanessa asegura que no paga porque la policía le dijo que ella tenía que depositarlo en el juzgado al no ser un arrendamiento legal y defiende que a raíz "de la ansiedad" por Isabel se ha quedado en el paro y no se marcha porque no encuentra otro alquiler "estoy pillada" dice.