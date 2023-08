Lleva 3 meses encerrada en una habitación por pánico a su 'inquiokupa': "Temo por mi vida"

Isabel lleva tres meses viviendo un calvario, desde mayo pasa los días encerrada en su habitación por el pánico que tiene a su 'inquiokupa'. Esta vecina ha asegurado incluso que teme por su vida. "Temo por mi vida, estoy encerrada con la persona que está okupando la habitación, pero es mi enemiga, tiene okupadas las zonas comunes...voy con cámara para un lado y para otro. Tengo miedo porque en cualquier momento me puede sorprender con cualquier historia".

Vanessa llegó a la vida de Isabel a través de su madre. "Su madre me contactó, me dijo que su hija tenía idiomas, que estaba trabajando en el centro" y en principio iba a ser por un corto período de tiempo por lo que Isabel aceptó alquilarle una de las habitaciones de la vivienda que ella lleva habitando desde hace 10 años "sin ningún problema".

Solo pasaron 2 semanas hasta que se produjo el primer incidente. Isabel reprocha que en 3 meses ha interpuesto 5 denuncias de las cuales son por "agresión directa" y añade: "No se corta un pelo, porque además ella quería hacer posesión de la vivienda. Evidentemente yo soy la que soy titular del alquiler y ella no tiene ningún derecho, pero se ve con toda potestad de vivir allí gratuitamente porque además la apoya una serie de gente".

Isabel denuncia insultos, "me ha increpado, me ha acosado..." y señala que "no puedo ni comer, ni dormir, mi doctora me ha prescrito una serie de medicamentos para que me relaje" e insiste: "Temo que me haga daño, temo que tire las gatas a la ventana, temo que me destroce la casa".

Isabel se queja de que la "policía se lava las manos, porque me ha dicho que hasta que no me ataque con un arma.." y añade que tras haber puesto denuncia ahora tiene que esperar a que un juez se pronuncie pero este proceso puede demorarse un año.