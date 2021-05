Isabel Díaz Ayuso responde al Gobierno: "El PSOE se ha vuelto el partido más puritano de España"

"Los ciudadanos no puede perder sus negocios, un negocio familiar donde han puesto todo su dinero. Nosotros no hemos primado la economía sobre la salud, es compatible. Y la economía también es salud. Hemos ido contra el virus" ha respondido Isabel Díaz Ayuso, presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid. "El partido socialista se ha vuelto el más puritano de España. Están obsesionados con Madrid" asegura la presidenta madrileña.

Ante las críticas de la oposición, Isabel Díaz Ayuso responde que "podemos hacer lo que nos de la gana y menos lo que diga esta mujer. Otra cosa es no ser responsables. Hay que pedir a los ciudadanos responsabilidad individual. A falta de leyes las administraciones no vamos a poder estar en todos los ricos. La izquierda sigue insultando a la sociedad madrileña cuando dice estas cosas."

Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña en funciones, centra las críticas estos días en el aeropuerto de Barajas tras el fin del estado de alarma, al anunciar que pedirá al Partido Popular que impulse una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para analizar la relación del aeropuerto con la incidencia del coronavirus en la región.

"Me siento muy orgullosa y llena de energía. Sensación de responsabilidad y de libertad. Ahora teniendo más responsabilidad tengo más libertad para hacer lo que quería. Se me va a mirar con lupa. Soy la responsable de todo lo que ocurre en todas las comunidades. He tratado a las personas como adultos."

Isabel Díaz Ayuso, presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, ha visitado hoy el plató del programa Espejo Público para responder las preguntas de Susanna Griso sobre el aeropuerto de Barajas y las críticas del Gobierno central tras afirmar Ayuso que "criminalizan el comportamiento de los madrileños".

Ante las fiestas de San Isidro, Ayuso afirma que "es el fin de semana de Almeida". Madrid se prepara para un fin de semana que puede ser de alto voltaje. Ya sin estado de alarma, la fiesta y las copas pueden volver a las calles, unido además a que este fin de semana es San Isidro y el Atlético de Madrid tiene opciones en la Liga, podría haber celebración en la Plaza de Neptuno. Por eso se prepara un dispositivo especial de Seguridad.

Tras el fin del estado de alarma, Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid, pidió al Ejecutivo en funciones de Ayuso que tomara medidas "valientes", como el toque de queda, para evitar fiestas y concentraciones masivas como las vividas el fin de semana en la región. Isabel Díaz Ayuso ha rechazado solicitar esta medida por la posibilidad de hallar una negativa judicial y por considerarlo "inapropiado".

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la CAM, asegura que no tiene "responsabilidad" ni "herramientas para impedir que la gente vaya a la calle, haya botellones o se celebren fiestas ilegales". Ayuso ha vuelto a poner el foco en el aeropuerto de Barajas al anunciar que tras la toma de posesión pedirá al grupo parlamentario del PP que impulse una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre el tránsito en este lugar y su relación con la incidencia del coronavirus en la región. "Con esa opacidad es muy difícil analizar la relación entre el aeropuerto y el trabajo que están realizando nuestros servicios públicos de la sanidad madrileña para ser más eficientes y, sobre todo, protegernos de cara al verano", ha explicado.

Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, ha respondido que "lo que tiene que hacer es gobernar y tener unos presupuestos para Madrid pronto". José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha declarado que está "perplejo" con esta propuesta de Ayuso, que en su opinión pretende "seguir con el cuento de deformar la realidad para no afrontar la verdadera que padecemos todos" e "inventar historias para despistar y no rendir cuentas".

Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, también ha cargado contra Ayuso. Laya ha asegurado que la "irresponsabilidad" y las malas cifras de Madrid han afectado a la media nacional y, por ello, el Reino Unido no ha incluido a España en su "lista verde" de destinos seguros.