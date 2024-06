Isabel Díaz Ayuso: "Desde que salgo con el novio de Ayuso estoy muy preocupada, ¿no tiene otros problemas España?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sienta en el plató de Espejo Público recién llegada de su viaje institucional a Alemania. Regresa conforme de su visita y asegura que "se habla mucho de Madrid y de todo lo que se está haciendo". "Somos la 4ª plaza financiera en Europa, lo veo todo oportunidades", añade.

Durante su visita a Alemania se ha fraguado el pacto sobre la renovación del CGPJ. Durante la negociación ha mantenido una comunicación fluida con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Desconfía mucho de todo lo que viene haciendo el Gobierno pero califica esta acuerdo como "un éxito sin precedentes que pueda hacer que haya contrapesos en ese órgano tan importante".

Cree Ayuso que faltan contrapesos desde que el Gobierno, así que si esto consigue que los haya está "más tranquila". Justo cuando se firmó el acuerdo estaba en reunión con Christine Lagarde y fue después cuando se lo confirmó Feijóo.

"Lo que más me preocupa es que el Tribunal Constitucional se convierta en un órgano que enmiende planas o borre delitos en Andalucía o Cataluña"

No tiene dudas de que "Feijóo ha tomado una decisión valiente". "Ha sentado a la UE para que vean si se cumplen o no los requisitos de despolitizar la justicia". "Han convertido al Tribunal Constitucional (TC) en un órgano que hace política y que enmienda la plana al Tribunal Supremo (TS) y toma decisiones que no son propias del TC y que nos hacen polvo. Lo que más me preocupa es que se convierta en una cuarta sala que enmienda planas y borre delitos en Cataluña o Andalucía", apunta.

Espera que este acuerdo "no sea un intento de engañar". Señala que hay un fiscal general del Estado "que tendría que haber sido cesado hace mucho". Cree además que no hay que tildar de extrema derecha a aquellos ciudadanos que desconfían del pacto y "no puede ser que porque haya gente que no lo entiende sea tildada de extrema".

Cree que este Gobierno señala a la prensa y a las comunidades autónomas donde gobierna el PP y pone de manifiesto que "tampoco existe el Senado porque han decidido en una enmienda en una ley que el Congreso pueda tomar las decisiones propias del Senado".

No se niega a negociaciones con el PSOE pero tampoco se pliega a cualquier pacto porque en muchos pactos con el PSOE han salido "defraudados". En Madrid señala que negocian en conjunto la creación de una agencia de ciberseguridad. "El Gobierno decidió atacar y acabar con todo aquello que le marcaba unos límites".

"No entiendo que el fiscal general del Estado esté metido por dentro filtrando datos"

Ayuso ha analizado también las acusaciones de fraude fiscal que recaen sobre su pareja. "Desde que salgo con el novio de Ayuso estoy muy preocupada porque si no fuera mi pareja todo esto no estaría sucediendo, como le ha ocurrido a ministros y otra gente resolvería sus cuestiones con Hacienda y ahí se quedarían", señala. No entiende que el Fiscal general del Estado "esté metido por medio filtrando datos, ¿No tiene otros problemas España que esta inspección fiscal?", se pregunta.

"Esto es como si deciden que tienen que acabar con tu prestigio y a tu pareja le abren una inspección fiscal. A partir de ahí meten a los medios de comunicación. Todos los poderes del Estado van contra el ciudadano, cada vez que va a haber juicio lo prolongan. Luego se meten partidos políticos y se dan sus datos. Ya no es que sea mi pareja, es que no se pueden usar los poderes del Estado para arremeter contra el adversario político porque eso es actuar 'a la venezolana'", explica.

A Ayuso le parece todo una desproporción y "lo preocupante es como se usa el poder judicial contra el adversario político para desacreditarme a mí". Espera que se haga justicia y después quiere saber "quién metió la mano, quién filtró las cosas". "¿Como puede ser que desde ordenadores de altos cargos del PSOE se están moviendo notas de prensa contra mi propia pareja?".

"No tendríamos que hablar de este tema porque no lo tendríamos que saber. No es normal que sus datos personales estén por todas partes, se filtren sus correos y se le niegue el derecho a pactar y a acordar nada como en el 95% de las inspecciones fiscales de este país por cantidades enormes".

"El Gobierno lo viste todo de normalidad pero de puertas para adentro va poniendo activistas en todas partes"

Cree que "el Gobierno lo viste todo de normalidad pero de puertas para dentro va poniendo activistas en todas las instituciones y va rompiendo todos los contrapesos".

No entiende la resolución judicial que se ha tomado sobre el caso de los ERE de Andalucía, "que hundieron durante 40 años una región que era rica". "Era una trama clientelar de voto cautivo para mantenerse mientras se hundía en el paro Andalucía y se van a perdonar y se van a ir a su casa y aquí no ha pasado nada. Es el abuso de la institución lo que se viene denunciando".

"En Madrid funciona la cultura del esfuerzo a base de bajar impuestos y recaudar con el empleo"

El Gobierno asegura que en Madrid se practica el dumping fiscal y por ello hay que compensar a Cataluña con un plan de financiación a medida. "Hay autonomía fiscal y las autonomías pueden decidir qué sistema funciona mejor. En Madrid funciona la cultura del trabajo, el esfuerzo y de unos grandes servicios públicos a costa de bajar impuestos y recaudar más con el empleo. Respetamos la empresa, damos oportunidades, no las controlamos y trabajamos para que la empresa encuentre su lugar y su oportunidad".

Mantiene que hay regiones que han decidido expulsar a los jóvenes y a las empresas "¿No es desleal haber dejado la Comunidad autónoma de Valencia hundida con unas deudas inasumibles? ¿No es desleal que el Gobierno de Cataluña con 15 impuestos propios esté arruinando a la clase media y que el dinero vaya para embajadas y para financiar una supuesta república que no existe?", se pregunta.

"Madrid no ha dejado de acoger a los extranjeros, aquí todo el mundo es tratado por igual"

Canarias pide una reforma de la ley de extranjería para que las comunidades autónomas se tengan que repartir a los menas porque están saturados. Expone Ayuso que Madrid no ha dejado de acoger a los extranjeros y "aquí todo el mundo es tratado por igual". "El Gobierno lo que hace con la política migratoria es vergonzosa, tú no puedes por las noches soltar a la población".

Cree que Canarias se está convirtiendo en un corredor para los extranjeros y que la UE debe hacer políticas comunes en orígenes y debe abogar porque se protejan las fronteras.

"Yo no dejaría que menores españoles deambularan por ahí sin atender. El Gobierno usa la inmigración como señuelo pero vienen y no se les atiende, son las CCAA quienes les dan acogida. Cuando algún alcalde pide soluciones como la alcaldesa de Alcalá de Henares se nos acusa de racistas", señala.

"El Gobierno usa la bandera del orgullo para hacer electoralismo puro"

En la semana del Orgullo LGTBIQ+ el Gobierno ha recurrido la ley trans en Madrid y las leyes LGTBI. Señala Ayuso que este recurso ellos no lo tienen y cree que "se ha troceado por los medios de comunicación en la semana del Orgullo". En opinión de Ayuso el Gobierno usa estas banderas "para hacer electoralismo puro". "En Madrid llevamos más de 22 años asesorando a personas por su orientación sexual, fuimos la primera comunidad autónoma que atendió a personas transexuales y les ha tratado con discreción y respeto en la sanidad pública".

"Yo no pienso igual que Milei pero sé que es el presidente de una nación hermana"

Sobre su invitación al presidente de Argentina, Javier Milei, señala que tiene en cuenta que es una "nación hermana". "Yo no tengo la culpa de que el Gobierno haya buscado la confrontación con una nación hermana llamando drogadicto a su presidente. Me parece de una superioridad moral enorme decir que los argentinos se han equivocado votando a Milei", añade. Señala que Milei ha heredado un país donde uno de cada dos argentinos son pobres. "Yo no pienso todo igual que Milei pero sé que es el presidente de Argentina, una nación hermana y si el Gobierno empieza a insultar a otros es su problema", zanja Ayuso.