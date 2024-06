Ayuso celebra la renovación del CGPJ: "Los nacionalistas y la ultraizquierda del Gobierno tienen las manos más atadas"

Isabel Díaz Ayuso, hace una semana, desconfiaba de un pacto de su partido con Pedro Sánchez para desbloquear el poder judicial. Pero parece que ya se han disipado sus reservas. "He hablado con Alberto Núñez Feijóo en todo momento y estoy más tranquila. Aunque es cierto que desconfío de todo lo que viene haciendo el Gobierno", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid esta mañana en el programa de Espejo Público.

"Es un éxito sin precedentes que el Gobierno entre en razones", ha celebrado. "Faltan contrapesos desde que este Gobierno ha llegado al Gobierno y sui esto consigue que haya este contrapeso yo me siento más tranquila", ha explicado. Y "espera" que desde el PSOE "cumplan su palabra" y que no "queden de trileros a ojos de toda Europa". "Espero que pongan todos los medios para despolitizar este órgano" y, en definitiva, "que no sea otra intención de engañar", en sus palabras.

La presidenta autonómica considera que el líder del PP ha sido muy "valiente" y que "gracias a su firmeza" y a la decisión que se ha tomado, "los nacionalistas y la ultraizquierda que está dentro del Gobierno tienen las manos mucho más atadas". "Y veo que no les ha sentado especialmente bien", ha añadido.

Algunos electores del PP no entienden la decisión de Feijóo, y Ayuso cree que todos ellos no deben estar tildados de extrema derecha ni de "extrema nada". "Creo que no hay que menospreciar a los ciudadanos que desconfían porque el sanchismo ha dado sobrados motivos para desconfiar de él", ha argumentado. Y apunta: "Cuando hemos pactado en el PSOE hemos sido defraudados y engañados".

"Hay que tener en cuenta que el Partido Popular ha obtenido más votos que el PSOE. El PP tiene más representación y tiene más respaldo ciudadano y creo que su posición tiene que ser escuchada", ha continuado.

Sobre su pareja

"Desde que salgo con el novio de Ayuso estoy muy preocupada", ha ironizado. "Veo cosas de cerca que son una montaña rusa", ha lamentado, refiriéndose a la situación judicial que atraviesa su pareja, Alberto González Amador. "Si no fuera mi pareja esto no estaría sucediendo, resolverían sus cuestiones en Hacienda y no se llevaría tan lejos".

En sus propias palabras, "no se pueden utilizar los poderes del Estado para arremeter contra el adversario político" porque eso "es hacerlo a la venezolana".

Sobre la financiación en Cataluña

Sobre la situación en Cataluña, lo tiene claro. "Estamos en manos de un proyecto que no tuvo que haber nacido, hecho a espaldas de los ciudadanos, mintiendo en el programa electoral y ocultando que el camino era amnistiar delitos durante 12 años", ha lamentado. "Mientras tanto, en el Gobierno están peleado entre ellos, aprobando medidas disparatadas, atacando al sentido común...", ha continuado. "Y nosotros, siempre criticados, con una hoja de ruta muy clara", ha asegurado.

"En Madrid funciona la cultura del trabajo, del esfuerzo y de la bajada de impuestos recaudando más del empleo. Si a otras comunidades autónomas no les ha ido de la misma manera es porque no han aplicado estas medidas", ha aseverado. "Por tanto que yo creo que son ellos los que deberían tomar medidas", ha zanjado.

Sobre la condecoración de Milei

Sobre la decisión de conceder la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente de Argentina Javier Milei ha comentado que es "una nación hermana" y que "Milei ha heredado una situación dificilísima". "Esa medalla se da a los mandatarios internacionales cuando vienen de visita y para nosotros es un orgullo que la gente nos quiera visitar", ha celebrado.

"Yo no tengo la culpa de que el Gobierno a una nación hermana le haya tratado con insultos y buscando la confrontación", ha concluido.

