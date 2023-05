Isabel Díaz Ayuso: "Una cosa es estar al servicio de España y otra es no saber dónde está mi sitio"

Isabel Díaz Ayuso es una de las ganadoras indiscutibles de la noche electoral del 28M. La del PP ha obtenido mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid y no necesitará el apoyo de Vox para llevar a cabo su mandato.

Ayuso celebra que hay muchas mujeres en el poder en la Comunidad como la nueva alcaldesa de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares o Torrelodones.

Asegura Ayuso que haberse desembarazado de Podemos le ha producido "una alegría inmensa". "Esa forma de hacer política no puede seguir en España, señalar a periodistas, cantantes, empresarios o leyes que han beneficiado a agresores sexuales", defiende. Asegura que a su hermano le han llegado a perseguir y acosar por la calle debido a la lona que colgó Unidas Podemos señalándole dentro de la campaña electoral. "Son los primeros que hicieron escraches en este país, a mí me hicieron lo mismo en la Complutense hace poco. Lo que hemos visto es que gente con todo el poder del Estado han señalado a periodistas que han decidido que eran non gratos en la vida pública y han querido destruirles", apuntaba.

"Han intentado callarme y acomplejarme"

Asegura que estos 4 años de Gobierno ha tenido que soportar una maquinaria mediática que ha intentado callarla, señalarla y acomplejarla. "Lo único que he hecho siempre ha sido hablar claro y decir las cosas como son. Yo no he pedido la ilegalización de Bildu, he pedido que nos aseguremos de que es legal", señala.

Cree que a Pedro Sánchez se le conoció muy bien en la pandemia cuando "de manera ilegal cerró la Comunidad de Madrid en base a unos informes falsos que no existían y un comité de expertos que se inventaron". Apuntan además que "desde Moncloa orquestaron un régimen mediático para arrasar con todo ello que era discrepante" y cree que se ha demostrado que tenía razón.

"Mi causa por encima de todas es la libertad, no soporto las injusticias"

"Pareciera que la Comunidad de Madrid me parece poco, una cosa es estar al servicio de España y otra es no saber dónde está mi sitio", señala. Mantiene Ayuso que entró en política por principios y valores y para defender unas causas concretas. "Mi causa por encima de todo es la libertad, no soporto las injusticias, la intolerancia ni el matonismo".

Cree que el PNV ha estado viviendo de privilegios en los últimos años y que en los últimos tiempos se ha relajado y "se ha echado a la izquierda en un discurso pidiendo perdón o intentando que se contente el que no va a hacerlo y mientras tanto Bildu crece en Navarra y País Vasco".

Díaz- Ayuso, segura de que el PP va a ganar las elecciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid afirma que "esta claro" que el PP va a ganar las elecciones, pero ahora la pregunta es por cuánto. "Cuánto va a crecer el PP, hay que analizar todo lo que ha destrozado Sánchez y hay que preguntarse si queremos seguir unidos en la pluralidad o seguir instalados en este deterioro institucional".