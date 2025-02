Gonzalo Miró, tras la agresión de un padre al violador de su hija: "No todo el mundo tiene esa valentía"

Su hija volvió del instituto contando en casa que el padre de una compañera de clase la había violado. Después de escucharla, la familia de la víctima se personó en el domicilio del presunto violador en el barrio madrileño de Usera para allí tomarse la justicia por su mano.

Un testigo de los hechos gravó la brutal paliza que la familia de la niña propinó al presunto hombre que la había violado. En la escena se escuchan gritos de quien teme que acaben matando al hombre por los fuertes golpes. Una escena que ha generado debate entre los colaboradores del programa Espejo Público.

"El cuerpo te puede pedir esa reacción que por suerte impide el Estado de Derecho"

La periodista y escritora Marta Robles señala que es difícil ponerse en la piel de la familia de la chica que ha sido violada. Cuenta que en esa ocasión "el cuerpo te puede pedir esa reacción que por suerte se impide en el estado de derecho".

La colaboradora señalaba además lo que han cambiado las leyes en torno a los delitos sexuales en los últimos tiempos. "Hace años una violación se condenaba con un año de cárcel y los abusos deshonestos con 6 meses. Entonces por lo bajini la Policía decía a la familia que si encontraba al tipo le diera una paliza. Es difícil tener a alguien cerca que agrede a tu hija y te puedas contener", reconocía.

"No es la reacción más apropiada pero me parece humano"

Gonzalo Miró, también colaborador de Espejo Público, señalaba al ver las imágenes que aunque no es lo más apropiado le parece humano. "A nadie le pueden dar pena esas imágenes", zanjaba. "Afortunadamente nos controla el Estado de derecho, pero sería humano entender el estado de un padre y que no hagas algo parecido. No todo el mundo tiene la valentía o la moral de tomarse la justicia por su mano", apuntaba.

