Investigan la plataforma donde se anunciaba el 'falso arquitecto'

Prometía reformas de ensueño que nunca terminaba. Cobraba un 30% del presupuesto por adelantado y jamás cumplía. La realidad no es tan atractiva. A su última víctima le ha estafado supuestamente 25.000 euros. Fernando, nos enseña cómo ha quedado su casa: “Placas de pladur mal cortadas, perfiles mezclados con los escombros…”. Tiene que volver a reformarla. Mientras tanto no puede vivir en su vivienda: “Estamos en la calle. Gracias a una amistad que nos ha acogido en su casa y nos ha dejado una habitación y hasta septiembre u octubre no tenemos plan de mejora”.

La primera plataforma que usó para anuciarse está siendo investigada por el juez

Anunciaba sus servicios a través de plataformas de internet que le ponían en contacto con posibles clientes. Está investigado por estafa junto a su madre y su hermana, pero no son los únicos. Espejo Público también ha podido saber que la primera plataforma que utilizó para anunciarse también está investigada ahora por el juez por si ha podido cometer algún delito. Según la investigación, el falso arquitecto llegó a pagar a esa web 21.000 euros por darle servicio. Sin embargo, esta mantuvo la publicidad del falso arquitecto varios meses después de recibir la denuncia y no bloqueó su perfil hasta que la estafa saltó a los medios de comunicación.

El 'falso arquitecto' se encuentra en libertad porque no se ha apreciado riesgo de fuga

El falso arquitecto fue detenido por la Policía Nacional el pasado mes de octubre. Pero está en libertad porque no se aprecia riesgo de fuga. Marta fue la primera de las 30 víctimas afectadas y denuncia que alertó a la plataforma de lo que estaba ocurriendo en mayo de 2022. “Nada, me dicen que no, que no tienen quejas por parte de nadie y que soy la única persona que me quejo. Me lo niegan durante tres meses”, sentencia Marta.

Fuentes de la investigación confirman que el 90% de las víctimas contactó con el falso arquitecto a través de la web. Además es muy significativo que los comentarios con las opiniones negativas que las víctimas hacían de este presunto estafador desaparecían de la web. Ahora el juez quiere investigar si el portal de internet también estaba dentro de la trama estafadora.