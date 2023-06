Espejo Público habla con el 'falso arquitecto' que ha estafado presuntamente a 30 familias: "Cuando aparezca colgado de un puente se acordarán de mí"

Espejo Público ha hablado con David, el presunto arquitecto estafador al que decenas de afectados le acusan de haberse quedado con su dinero sin llevar a cabo las obras que habían pactado.

Conocido como 'el falso arquitecto', el investigado proyectaba obras de reforma en viviendas de Madrid y después se quedaba parte del dinero sin ejecutarlas. Espejo Publico le ha localizado junto a su madre. Niega los cargos y asegura no sentir remordimiento por los hechos. Tal y como asegura la periodista Ana Regalado, David reside en una urbanización de lujo al norte de Madrid. Lleva 4 vehículos de alta gama y Espejo Público ha podido saber que mantiene un tren de vida elevado presuntamente por las estafas que ha llevado a cabo.

Esta misma semana se han presentado 3 denuncias por el caso. Se ha apropiado del NIF de la expareja de su Madre y ha seguido estafando tanto a los que querían llevar a cabo una reforma como a los supuestos empleados a los que nunca daba de alta en la seguridad social ni pagaba.

Muchos estafados se han quedado sin ahorros y al borde de la depresión. Además la mayoría han tenido que pedir un préstamo para pagar las deudas. Adriana es una de las afectadas que habla para Espejo Público. Escuchar al 'falso arquitecto' ir de víctima le indigna mucho. "Todavía no puede creer por lo que estoy pasando así como otras 30 familias". Señala que este sujeto no tiene conciencia. "Le hubiera dicho que no es normal el comportamiento que tiene y la que se va a suicidar soy yo".

Los engaños del investigado pasan por cambiar su nombre, apropiarse de CIF de otras empresas y modificar el nombre de su supuesta empresas de reforma. Le definen como un hombre muy embaucador con mucha labia y "un gran profesional de la estafa". A Adriana se le presento como comercial de una gran empresa de reformas.