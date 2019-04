Intenso debate en Espejo Público sobre la foto en la que Fran Rivera torea con su hija

Fran Rivera no ve nigún peligro en torear con su hija recién nacida en brazos. Ni si quiera la avalancha de críticas tras su publicación en las redes sociales le hace retractarse lo justifica diciendo que forma parte de la tradición y lo defiende con otra fotografía en la que aparece él en brazos de su padre.

Hoy esa imagen amanecía en las portadas de varios periódicos de ámbito nacional y también internacional. El estadounidense Washington Post cubre la noticia destancando que cuando su hija nació él se encontraba en el hospital recuperándose de una cornada. También el británico The Sun destaca que el torero encendía la furia metiendo a su hija en el ruedo.

Pero él insite, "es algo nuestro, de mi familia de amor al toreo. No os podéis imaginar la ilusión que me ha hecho torear con mis hijas". Responde al aluvión de críticas incluso de muchos aficionados a los toros que no entienden que exponga a la pequeña Carmen a ese peligro.