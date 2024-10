El inspector jefe de Policía, Serafín Giraldo, sobre las imágenes de unos agentes con menores: "Vosotros veis sólo un bofetón"

En las imágenes se apreciaría como un agente se dirige a una persona que parece ser un chico menor de edad con una gorra roja. El policía local de Málaga le pide con insistencia la documentación al chico. Después de asegurar que no la tenía, en un momento dado la gorra sale volando, al parecer por acción de un golpe del agente. El niño se levanta de su asiento y se aleja del policía local andando hacia atrás lentamente, asustado.

"¡¿Dónde está tu documentación?!"

El compañero del agente, observa todo lo que sucede a apenas un metro de distancia, de pie, impasible. Al lado del chico, una mujer parece estar sentada presenciándolo todo. El mismo agente que muestra una actitud que podría calificarse de agresiva, da varios pasos hacia ella, que expresa: "Yo no he hecho nada".

Abalanzado sobre ella, el agente le exige que muestre su documentación e inmediatamente después propina varias bofetadas sucesivas a la mujer, al mismo tiempo que le grita: "¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está tu documentación?!".

Momentos después, el agente en cuestión se dirige a uno de ellos, parece que otro menor que lleva el brazo escayolado, y le amenazaría gravemente: "Te voy a hinchar. Ahora te voy a hinchar, te vas a cagar".

Explicaciones del compañero

De la pareja de agentes que se ve en el vídeo, el que mantiene la calma, le cuenta a la mujer con un tono sosegado que "estos niños están en la calle y se dedican a pegar a la gente [...] para robarle".

"Sorpresivo, cómo entra la Policía"

La periodista de Antena 3, Toñi Portillo, se encontraba con Hannah, madre del menor que pierde la gorra en las imágenes. La mujer aseguraba que fruto del golpe recibido y posterior caída, el niño tiene el brazo roto. También negaba todas las acusaciones de los hechos que los agentes atribuían a los niños: "Esa noche, no es así".

Hannah explicaba que la pelea que sí se habría producido momentos antes de llegar la Policía, sería fruto de una riña entre jóvenes.

"A mi me da pena comentarlo y me entristece lo que veo"

Serafín Giraldo, inspector jefe de la Policía Nacional, comienza su intervención en Espejo Publico manifestando tristeza ante lo que observa en las imágenes de la cámara de seguridad de la comunidad de vecinos.

"Fallan las formas y falla, en segundo lugar, esa agresión"

Visiblemente afectado, Serafín se pronuncia de forma tajante: "Vosotros veis sólo un bofetón, yo veo las formas en que se dirigen a la ciudadanía".

Insistía el inspector jefe en que los hechos no se limitarían a la presunta agresión física: "No sólo es el bofetón, no sólo, repito. Las formas en que se dirigen a la ciudadanía [...] no son propias de un Policía".

"La respuesta ha sido inmediata"

Después de hacerse públicas las imágenes, la reacción de los responsables no se ha hecho esperar. Subrayaba Serafín, sin querer restarle importancia los graves hechos, que a los agentes se les ha apartado del servicio y se ha abierto una investigación reservada: "Posiblemente tengan una responsabilidad disciplinaria [...] y en segundo lugar, una responsabilidad penal, por las lesiones y demás".