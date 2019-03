Inminente excarcelación de Miguel Carcaño para someterse a una prueba neurológica

El juez ha dictado un auto por el que autoriza la excarcelación de Carcaño para ser sometido a la prueba neuronal que se le va a practicar en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. El escrito insiste en que existe una condena firme por asesinato, que el "asesino confeso de Marta del Castillo" ha dado libremente su consentimiento para que se le realice, y que esta prueba no atenta contra su dignidad. Sin embargo deja claro textualmente que "la actuación no es una diligencia de instrución, no es una prueba, no tiene por objeto investigar la conducta de una persona sometida al proceso y nunca podrá ser utilizada en contra del penado".

Carcaño verá durante una hora fotos relacionadas con el paradero del cuerpo para así analizar sus reacciones neuronales. Lo hará frente a una pantalla de ordenador y a oscuras, para focalizar mejor las imágenes. No deberá tomar cafe antes y sí haber dormido bien y estar tranquilo. Además de fotos, se le enseñarán frases, todas en modo de pregunta y no de negación porque es más complejo de procesar. Las imágenes se repartiran, en dos series, por un lado los lugares donde la policía ha descartado este el cuerpo, como el vertedero de Alcalá de Guadaira. Por otro, donde sospechan pueda hallarse, como la finca de La Majaloba. Las reacciones de su cerebro a todo ello quedarán reflejadas en un encefalograma. La P300 es una onda de información oculta, almacenada en nuestro cerebro y que surge 300 milisegundos después de que el sujeto sea sometido a un estímulo visual.

¿Podrá Carcaño engañar a la máquina?. La única forma de evitarlo, dicen los expertos, es cerrando los ojos, lo que también se detectaría. Una hora para para rastrear sus recuerdos, para intentar hallar la verdad tras siete versiones distinas e innumerables búsquedas infructuosas.