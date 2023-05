La Infanta Sofía ya se ha confirmado: todos los detalles de una ceremonia muy emotiva

La Infanta Sofía se ha confirmado y lo ha hecho teniendo como madrina a su hermana Leonor. Es este gran día para la benjamina del monarca, que ha compartido la liturgia del sacramento con sus compañeros de cuarto de la ESO del colegio Santa María de los Rosales.

La Familia Real llegaba a las 12,25 de la mañana de este jueves a la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en la localidad de Aravaca, donde se ha celebrado la ceremonia. Sofia ha llegado arropada de sus padres, los Reyes, de su hermana, la princesa de Asturias, la reina Sofía y sus abuelos maternos, Paloma Rocasolano y Jesús Ortíz.

Leonor ha protagonizado la primera anécdota del día

Los Reyes y sus hijas han posado durante unos segundos para los medios, sonrientes y contentos. La primera anécdota del día la ha protagonizado la Princesa Leonor, que en cuanto se dio cuenta de que su abuela se había metido en la parroquia, acudió a por ella y la cogió de la mano para posar con el resto de la familia. Las siguieron Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz. Así se completaba la foto de familia, a excepción del gran ausente, el rey emérito que continúa viviendo en Abú Dabi.

Leonor ha estado especialmente atenta con su abuela materna, le ha dirigido varias muestras de cariño,, especialmente cuando la ha abrazado mientras se dirigían al interior de la parroquia. Ha destacado la actitud cercana y cómplice de la Princesa de Asturias hacia doña Sofía. Un gesto muy distinto al que presenciamos en el verano de hace unos años, en la misa de la Catedral de Palma de Mallorca, cuando la niña le apartaba bruscamente la mano a su abuela. Una imagen que se repitió hasta la saciedad y que recibió numerosas críticas hacía la reina Letizia.

Gran expectación por el look de la princesa y sus hijas

Decenas de personas se habían concentrado en los alrededores de la iglesia para no perder detalle de la llegada de los monarcas y sus hijas.

Gran expectación había por ver los looks que la reina y sus hijas habían elegido para un día tan importante. La protagonista ha sido la Infanta Sofía que lucía un mono fucsia "cut out" , con abertura delantera de la firma Cayro. Un mono que según figura en la web de la firma se puede adquirir por 96,90 euros. Sofía no es una apasionada de los tacones, al menos de momento y para la ocasión ha optado por un zapato plano, unos mules de color nude, del mismo color que la cartera.

La reina Letizia y su hija la princesa Leonor han optado por alpargatas, cómodas y muy prácticas, un calzado muy recurrido de cara a la primavera y verano.

Letizia ha repetido modelito, ha rebuscado en su armario y ha elegido prendas que se ha puesto en otras ocasiones, una blusa rosa palo de Hugo Boss y pantalón blanco de la misma firma.

Leonor se ha decantado por un vestido floreado en tonos fucsia y lo ha combinado con un cluch de Narciso Rodríguez que ya llevó la Infanta Sofía hace unas semanas, cuando acudió al fútbol con su padre.

En un día como hoy recordamos las declaraciones que en 2008 y coincidiendo con su cuarenta cumpleaños realizó el entonces Principe de Asturias a la agencia EFE: "Soy católico practicante. Recibí el sacramento de la confirmación y lo recibí con mi conformidad. Soy creyente y cumplo los deberes religiosos lo mejor que sé y puedo. Pero insisto en que es necesario respetar a los que tienen otra fe y a los que no tienen ninguna".