La infanta Cristina quedaría absuelta si Manos Limpias se levanta del juicio del Caso Noos

PAU MOLINS LO AFIRMA EN ESPEJO PÚBLICO

La detención de la cúpula de Manos Limpias puede afectar al desarrollo del juicio de caso Noos, pues son parte de la acusación particular. El abogado de la infanta Cristina, Pau Molins, ha declarado a Espejo público que, "hasta que no se dicten sentencias inculpatorias o no, la actividad de Manos Limpias, en teoría, puede continuar. Otra cosa es lo que haga la letrada en el juicio. Se puede retirar o no. Si lo hace, automáticamente la infanta quedaría absuelta porque el tribunal no puede condenar a quien nadie acusa, cosa que nosotros no deseamos".