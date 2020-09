Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos: "Me resulta muy difícil negociar con este Gobierno"

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, transmitió este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "voluntad real y firme" de negociar los próximos presupuestos, a pesar de los muchos motivos que el Ejecutivo le ha dado para ser "críticos" con su gestión.

Aun así, en Espejo Público ha manifestado que le resulta "muy difícil negociar con el Gobierno", pero que por la situación que se vive en España por la pandemia del coronavirus, desde Ciudadanos están dispuestos a buscar soluciones. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, considera que Pablo Casado tiene una actitud "obstruccionista", sobre ello, señala que este miércoles le pidió a Sánchez una "tregua política". A su parecer, éste debería "llamar mucho más y tratar mejor a Casado que a ERC".

Indica que le gustaría llegar a muchos acuerdos de Estado y que tanto el PSOE como el Partido Popular pudieran pactar reformas importantes. Sobre las declaraciones de Pablo Iglesias en referencia a los presupuestos y la subida de impuestos, apunta: "Todo el mundo sabe que, si la propuesta del plan generalizado de subidas de impuestos de Unidas Podemos ya era mala antes, imagínese ahora".

Presupuestos

Asimismo, afirma que todavía no hay una negociación sobre los presupuestos, "no hemos cerrado nada". Explica que su papel es que los presupuestos no se los repartan "Rufián, Otegui e Iglesias en un despacho". Además, apunta que Sánchez tendrá que elegir entre el plan de "subidas masivas de impuestos de Podemos con los socios de ERC y Otegui, o si quiere intentar unos presupuestos moderados y sensatos con Ciudadanos".

Okupación

"Denunciamos esta injusticia, parece que en España se protege más a quienes se saltan la ley que a quienes cumplen y pagan", dice. Asimismo, señala que han propuesto en el Congreso de lo Diputados una ley antiokupación "que facilitaría la actuación en caso de que se produzcan okupaciones".

Vuelta al cole

Entiende la preocupación de los padres por la vuelta al cole y, a su parecer, el Gobierno debería resolver todas las dudas que tienen los padres. "Le pedí ayer a Sánchez una estrategia en la vuelta al cole, no 17, porque la gestión de la pandemia del coronavirus en el ámbito educativo es competencia del Gobierno. Hay que dar a los padres tranquilidad y certidumbre, no marearles", explica.

