Inés Arrimadas: "Esta ha sido la convención de la convicción de lo necesario que es Ciudadanos"

Ciudadanos ha llegado a su Convención Nacional en sus horas más bajas mientras un sector pide la refundación con el PP. Aunque la actual cúpula de Ciudadanos insiste en que se trata de una convención "política", no se tomarán decisiones sobre los pactos con otras formaciones políticas o sobre la posibilidad de una futura integración o fusión con el Partido Popular.

Cree Inés Arrimadas que hay colaborar entre opciones políticas para tener un cambio de Gobierno porque "ahora no hay un gobierno socialdemócrata moderado sino un Gobierno 'sanchista' que hace daño al orden constitucional.

Asegura que la reciente convención del partido ha sido "la convención de la convicción de lo necesario que es Ciudadanos". Apunta que a esta cita política han acudido representantes de los liberales alemanes, húngaros y austriacos "que también han pasado por serias dificultades". "Los liberales alemanes llegaron a desaparecer del parlamento y no estaban muertos, volvieron con fuerza hasta ahora", mantiene. "Los partidos liberales europeos pasan por buenos y malos momentos porque defender este espacio es complicado".

"Me llena de orgullo que Albert Rivera se pueda ganar la vida fuera de la política"

Sostiene la líder de Ciudadanos que hay una parte del electorado "que se ha sentido muy huérfana porque no se ve en ese encajonamiento de bloques políticos" y ahí es donde quiere entrar su partido. Sobre las encuestas que le dan una mínima representación, considera que hay que mirar más los problemas reales. "Ciudadanos convencerá si podemos poner en la agenda política reformas. En esta convención hemos trabajado sobre el contenido y las políticas que necesita España en materia de pensiones, educación , combatir la corrupción o la lucha contra el cambio climático o la igualdad".

Reconoce que a nivel personal sería más cómodo volver al sector privado y estar más tranquilo pero ve necesario la lucha por reivindicar este espacio.

Sobre la ausencia de Albert Rivera en la convención, asegura que estaba invitado porque es una persona sin la cual habría sido imposible impulsar este proyecto. "Él ya ha dicho muchas veces que está fuera del ámbito político y no quiere participar en este tipo de eventos. "Me da orgullo que nuestro presidente se pueda ganar la vida fuera de la política", afirma.

"Necesitamos que se movilice al electorado para las próximas elecciones para eliminar al 'sanchismo"

Considera que hay muchos españoles que o confían en Ciudadanos o no van a confiar en ningún otro partido." Es importante que de cara a unas próximas elecciones podamos hacerlo, es esa colaboración entre partidos y no ataques para perseguir los intereses de España. El resto de partidos tiene que colaborar para echar al 'sanchismo' y no atacarse. Necesitamos que se movilice a todo el electorado para las próximas elecciones".

Puedes ver la entrevista completa a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en Espejo Público a través de Atresplayer.