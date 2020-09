Indignada porque su hijo se ha contagiado de coronavirus y no podrá hacer la selectividad: "No hay derecho a que pierda un año de su vida"

Un alumno madrileño que este martes tenía que examinarse de selectividad, Pedro, finalmente no podrá examinarse porque se ha contagiado de coronavirus. Por su parte, su madre está indignada con la decisión. y ha comentado en Espejo Público que se ha puesto en contacto con la comunidad educativa y no les dan una solución, "no hay preparado un escenario para este caso".

"Estamos indignados y muy preocupados. No hay derecho a que mi hijo pierda un año de su vida y no le dejen hacer la selectividad", indica. Asimismo, indica que el Ministerio de Universidades no se ha pronunciado, "se pasan la pelota de unos a otros". Espejo Público ha querido contactar con el Ministerio de Universidades y le han explicado este caso, a lo que éstos manifiestan que no es su competencia, sino que es de las comunidades autónomas, aun así, recomiendan que se aplace o que se haga en formato online.

También, se ha contactado con la Comunidad de Madrid, la cual indica también que no es su competencia, sino del Consejo de Universidades. Por último, el Consejo de Universidades manifiesta lo mismo e indican que es competencia del Ministerio de Universidades.

Sobre las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha asegurado que este lunes se conocerán los resultados de las PCR de los profesores, la madre de Pedro señala que confía en la presidenta y apunta: "Lo único que pido es que se reconsidere esta situación, además, habrá más casos como los de mi hijo.

