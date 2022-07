Incendios en España: "Estamos viendo el tráiler del mundo que vamos a dejar a nuestros hijos"

Víctor Resco es profesor de ingeniería forestal de la Universidad de Lleida. Cree que la extensión de los incendios en España responden a un problema a nivel político "porque no nos dejan hacer lo que debemos hacer". Considera que se nos está olvidando que el hombre es parte del medio natural y no podemos olvidarnos de prevenir estos fenómenos. "Este engranaje va desde los planes de urbanismo. Cuando no tocamos el monte se autorregula con estas grandes perturbaciones que luego se convierten en catástrofes", mantiene.

Para el experto el cambio climático es catalizador de los incendios pero no actúa en solitario, actúa teniendo en cuenta el estado de conservación de los bosques. "El campo se abandona porque deja de salir a cuenta trabajar ahí pero ahora que estamos con una crisis del gas podemos plantearnos el volver a usar biomasa como sustitución parcial, que en algunas cosas es más barata que las emergías fósiles o también volver a usar la madera como elemento estructural", explica.

"Lo único que queda esperar es que el incendio lo haya quemado todo""

Resco apuesta por la prevención para evitar los incendios. La inversión que necesita España para mitigar el problema está en torno a los 600 millones de euros y tenemos que gestionar en torno a las 300.000 hectáreas anuales. Actualmente nos gastamos unos 1.200 millones a fondo perdido en extinción más luego la declaración de zona catastrófica. Añade además que las acciones de gestión proactiva que tendrían al monte en un estado en el que el riesgo de incendio se minimice bastante no serían a fondo perdido.

Lamenta que en el momento en el que estamos "muchos de los incendios ya no se pueden apagar porque hay tanta carga de combustible en los montes en la vegetación la hojarasca... y por el propio abandono rural que también estresa a los bosques". "Cuando llega un incendio en estas situaciones de ola de calor el incendio no pierde energía evaporando el agua y va directo a quemar con una intensidad elevada y lo único que queda esperar es que al incendio se muera de hambre lo haya quemado todo y muera por inanición o a que llueva".

Su previsión para este verano está condicionada en cómo siga el tiempo. Si siguen las olas de calor la coyuntura será similar. Se trata de una situación anómala que en unos años será la nueva normalidad: "Estamos viendo el tráiler del mundo que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos si las medidas que seguimos tomando son ninguna".