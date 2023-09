La impactante llamada al 112 del atrincherado en Valladolid que mató a 2 personas: "He pedido heroína porque estoy malo"

Los agentes de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) reciben un aviso. Un hombre ha disparado a otro. La víctima es Dionisio, un vecino de 45 años. El disparo acaba con su vida. Todo parte de una discusión previa entre las dos familias. El hombre que efectúa los disparos se atrinchera en la vivienda con un rehén, en ese momento llega el teniente coronel de la Guardia Civil, Pedro Alfonso Casado. Es el encargado de mediar con el atrincherado.

La negociación entre ambos dura 12 horas y termina con un disparo a ciegas realizado desde dentro del piso. Un disparo que alcanza al teniendo coronel y que le provoca graves lesiones. El presunto asesino termina entregándose y el guardia civil fallece 4 días después.

El autor de los disparos llama al servicio de emergencias 112 para informar de que ha matado a una persona. "Estoy en una vivienda atrincherado porque he matado a una persona, ¿vale? Tengo a dos rehenes aquí conmigo", comienza diciendo.

"O me dan unas vendas y tal porque se va a desangrar"

En la conversación telefónica con la operadora del 112 prosigue diciendo: "A ver cómo hacemos el tratito, ¿vale? Escucha, le he pedido heroína porque estoy malo ¿Qué pasa? que me han tomado por el pito del sereno, ¿me entiendes?". Relata además que le ha cortado las falanges a un joven de unos 25 años y tiene retenida a una mujer a la que se refiere como "otra putina que tiene tetitas" a la que ha amordazado porque no para de llorar.

Apunta el autor de la llamada que al joven al que le ha cortado las falanges se encuentra en un estado preocupante. "O me dan unas vendas y tal porque se va a desangrar", apunta.