La impactante declaración del alcalde de Utiel sobre la DANA: "Llamaban para decir que se ahogaban"

Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel, habla con Espejo Público sobre los efectos que ha tenido la DANA en la localidad valenciana. Las comunidades más afectadas por la ya considerada como la peor DANA del siglo han sido la Comunidad Valenciana, Castilla- La Mancha y Andalucía. Las cifras de víctimas mortales son aún provisionales pero según fuentes oficiales hay al menos 64 muertos tras el paso de la DANA. Los desaparecidos se cuentan por docenas y los servicios de emergencias siguen trabajando para localizar personas atrapadas tras las fuertes lluvias que han llegado a acumular más de 490 litros por metro cuadrado.

"Se produjo una ratonera y los daños materiales son incontables"

El alcalde Ricardo Gabaldón define el episodio de la DANA como "algo dantesco". Cuenta que, tras las fuertes lluvias se produjo el desbordamiento del río Magro, llegando el agua a los 3 metros de altura en las viviendas, que eran casi todas de planta baja. Señala que el agua afectó especialmente a barrios donde vive bastante gente mayor. "Se produjo una ratonera y los daños materials son incontables", lamenta.

Apunta el alcalde que los vecinos han puesto en marcha una ola de solidaridad para socorrer a las personas atrapadas. Gracias a la rápida intervención de Protección Civil y a la intervención de los vecinos se consiguieron salvar muchas vidas. El agua superó la altura de muchas casas. "La gente se ha volcado con barcas, palas y máquinas", cuenta el primer edil. Define su pueblo como "una zona agrícola pero muy solidaria". Agradece a la Generalitat que activaran los trabajos de la unidad de emergencias rápidamente.

"No se han podido salvar todas las vidas que hubiéramos querido, porque esto ha sido dantesco"

Muchas de las personas afectadas por el agua permanecieron en los tejados de sus casas a la espera de ser rescatadas. Cuenta el alcalde que recibían las llamadas en el móvil de personas diciendo que se ahogaban. "La impotencia es terrible.", lamenta. Reconoce que se han salvado muchas vidas, pero no todas. "No se han podido salvar todas las vidas porque esto ha sido dantesco, había personas mayores e impedidas que solo tenían la planta baja". Intentaban sacarlos de uno en uno como podían pero no fue suficiente.

Agradece además las acciones heroicas de ciudadanos anónimos en la carretera. Pone como ejemplo un rescate de dos personas que estaban encima del capó del coche y a los que se los llevaba ya la riada o voluntarios que hicieron de tapón para poder rescatarlos.