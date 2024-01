Las imágenes de Antonia Dell' Atte con un miembro de la Casa Real que ocultó una publicación española: "Subió al barco y estuvo una hora"

La modelo italiana Antonia Dell' Atte "quiere dejar claro que su guerra no es contra Ana Obregón, que a ella el tema de la fundación ni le va ni le viene", señala la periodista Gema López. La comunicadora añade que su batalla la lleva librando muchos años por contar su verdad e insiste en que "los medios hemos tapado siempre esta verdad".

En una entrevista a una publicación española la expareja de Alessandro Lequio señalaba: "Han escondido mi verdad, cuando la prensa metió mi verdad en un cajón enfermé de los ojos. Él quería desafiarme porque pensaba que no tenía pruebas, es un modo de funcionar de los maltratadores. Retiré la denuncia, tenía que proteger a mi hijo para que no fuera utilizado. Pero Dado es un desagradecido que no me ha respetado en mi silencio y mi dolor. No me ha dejado en paz nunca ¿Por qué es la mujer la que debe ir al psicólogo y los maltratadores no? He perdonado a mi verdugo pero tiene que redimirse, nunca más mujeres calladas", declaraba entonces.

"Ella tiene que entender que la prensa no puede llamar maltratador a Alessandro Lequio"

Laura Fa, colaboradora de Espejo Público, apunta que en los últimos años la prensa ha tenido que deconstruirse con la violencia de género. "Pero ella tiene que entender que le puede llamar maltratador a Alessandro Lequio pero la prensa no". Explica que Lequio le puso una denuncia por injurias y calumnias pero ella presentó en el juicio 3 cartas manuscritas donde Lequio reconocería los hechos.

Explica Gema López que Ana Obregón siempre se ha puesto del lado de Lequio. "Decía que Antonia Dell ´Atte falsificó la documentación y era una mentirosa". "Antonia pensó que Ana sería una aliada en este sentido y no lo ha sido porque se ha puesto de parte de su hijo".

Las misteriosas imágenes de Antonia Dell' Atte que fueron compradas por una publicación española

Asegura Lorena Vázquez que Antonia Dell`Ate podría haber protagonizado una portada exactamente igual que la de Genoveva Casanova con Federico de Dinamarca con un miembro de una casa real muy cercana. "No es una leyenda, yo en primera persona presencio una posible portada que gracias a una publicación de este país desaparece". "Hay imágenes de Antonia subiendo al Fortuna en Mallorca. Las imágenes desaparecieron porque un medio de comunicación las compró", revela.

Lorena asegura que ella mismo vio unas imágenes en las que se observaba a Antonia llegando a Puerto Pi, en Mallorca. Se la ve cómo sube a ese barco donde estaba el rey. Está en la embarcación una hora, desciende del barco y se marcha, relata.