Gema López, sobre las cuentas de la Fundación de Aless Lequio: "Llama la atención que ni la Fundación, ni el abogado, ni Ana Obregón hayan sido claros"

Más Espejo prosigue con la investigación sobre la fundación Aless Lequio que sacó adelante Ana Obregón tras el fallecimiento de su hijo. El objeto de la fundación es el de aportar fondos para la investigación contra el cáncer, especialmente en personas jóvenes y niños.

Señala la periodista Gema López que lleva 4 ó 5 días intentando hablar con el abogado de la fundación y no le ha contestado ni al teléfono ni a los WhatsApp. "He intentado hablar con el amigo de Álex Lequio que es la persona que monta la fundación y me remiten a que mande un mail a la página web. Llegados a este punto ni la Fundación ni el abogado han sido claros", destaca.

Un equipo de Espejo Público se ha dirigido a la calle Hermosilla a buscar la oficina de la fundación sin éxito. Tal y como señala Gema López en la página web de la fundación aparece una dirección de Alcobendas que coincide con la del domicilio de Ana Obregón. Prosigue López asegurando que Ana se ha mostrado molesta porque la prensa haga guardia a la puerta de casa.

La propia Ana Obregón ha puesto a disposición del programa un certificado del cambio de domicilio de la Fundación de la casa de Ana Obregón a una nueva dirección en el barrio de Chamberí. Javi Fuentes, reportero del programa, se dirige al barrio de Chamberí a buscar la sede de la fundación, pero no la localiza.

"Cuando buscamos en el registro y vemos los datos de la fundación, se ve que la fundación sigue en tramitación y medio año después sigue apareciendo la dirección de Alcobendas", apunta la presentadora.

Aún no se ha procedido al cierre de cuentas de la fundación

Ana Obregón ya comunicó que todos los derechos de autor del libro irían a la fundación Aless Lequio. El cierre de cuentas de la fundación aún no se ha llevado a cabo y será en el mes de marzo cuando todo lo que se genere con el libro irá directamente a las cuentas de la fundación, mantiene la periodista Laura Fa que además destaca que Obregón habría recibido un adelanto entre los 100.00 y los 200.000 euros por su libro. Un adelanto que debe cubrir con los ingresos del libro dedicado a su hijo.

Donación de las exclusivas y publicidad de cosméticos

Desde que se puso en funcionamiento la fundación Ana Obregón ha hecho hasta 8 exclusivas en revistas del corazón. Se habla de que habría cobrado un montante de hasta un millón de euros, según Gema López. En un principio dijo que los beneficios de las exclusivas irían a la fundación pero hace unos días diferenció entre las portadas que se hicieron antes del nacimiento de su hija y las posteriores. Señala López que Obregón ha explicado que el dinero de las exclusivas posteriores al nacimiento se los quedará para alimentar y criar a su hija.

Obregón colabora con una marca cosmética desde el 2020. También comunicó que todo lo que ganase de esta marca iría destinado a la fundación. Más adelante, matizó que sería "parte de lo que gane". "No queda claro si es parte de la totalidad de lo que ella se ingresa por la publicidad o una parte de lo que ella quiere donar a la fundación. Hemos hablado con la marca y la marca dice que le mandemos un mail", completa Laura Fa.