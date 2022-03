Ilona, la ucraniana que vive en Valladolid que teme por la vida de sus padres: "Están enfermos y no pueden valerse por sí mismos"

Ilona es ucraniana y vive en Valladolid desde hace 25 años con sus padres, ya octogenarios. Hace unas semanas sus padres fueron de visita a Ucrania y se quedaron un tiempo con la intención de volver a España pero la guerra les ha pillado allí, concretamente en la ciudad de Jersón.

Cuenta que ayer habló con ellos y estaban bastante bien. "Hoy ya no he hablado con ellos, no tenemos comunicación", dice angustiada. Su madre tiene Alzheimer y a su padre le falta el brazo derecho. Son ancianos y señala que "no se valen por sí mismos". Actualmente están viviendo en la casa de unos familiares que les están ayudando.

A la zona en la que se encuentra este matrimonio ucraniano no han llegado los corredores humanitarios ni hay transportes para poder escapar. No sabe de qué modo puede sacarlos de ahí. Cuenta Ilona que la gente que puede salir en corredores ha estado durmiendo en el suelo en viajes muy largos y sus padres no tienen condiciones para ello. En la casa en la que se encuentran tienen una pequeña bodeguita en la que se refugian. Tenían medicamentos para 2 semanas y su hija tenía previsto mandarles una nueva caja con medicinas que ahora con la guerra no puede mandar.

